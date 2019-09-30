الامارات | أفراح البطران والبلوشي والمقبالي

شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح البطران والبلوشي والمقبالي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقام عمر محمد أحمد البطران حفلاً بمناسبة زفاف نجليه عبدالله إلى كريمة موسى شافي محمد البلوشي، وعبد العزيز إلى كريمة راشد سعيد عبيد المقبالي، وذلك في صالة الأفراح بزاخر في العين.

وحضر الحفل عدد من المسؤولين، وضباط القوات المسلحة والشرطة، وجمع من المدعوين، وتخللت الحفل عروض فنية لفرقة الإمارات الشعبية.