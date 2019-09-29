إطلالات شبابية على طريقة الفنانة غادة عبد الرازق

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 29 سبتمبر 2019 11:20 مساءً - شاركت الممثلة المصرية غادة عبد الرازق في عدد كبير من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات، إضافةً إلى البرامج المتنوعة، وكذلك برنامج المواهب التمثيلية، وتميزت بعدد من الإطلالات بالبناطيل المختلفة الأنيقة التي يمكنك أن تستوحي منها أفكارًا مذهلة لإطلالاتك اليومية، أو إطلالات الجمعات البسيطة.
إطلالات شبابية من شوق الهادي
ارتدت غادة عبد الرازق بنطالًا أسود من الجلد مع بلوزة فضية بأكمام طويلة وحذاء أحمر، وظهرت ببلوزة ذهبية، وبنطال وبلوزة رسميين باللون الرمادي، وتجملت بجمبسوت أسود مكشوف الصدر مزين بالريش، وتألقت ببنطال داكن مع بلوزة بيضاء ومعطف ملون.
أزياء غادة عبد الرازق
وتزينت ببنطال وبلوزة باللون الأبيض تزينهما نقاط وخطوط سوداء، وارتدت بنطالًا وجاكيتًا من الجينز الأزرق مع بلوزة رمادية، وأطلت بشورت جينز مع بلوزة رمادية مزينة بنقوش، واختارت بنطالًا وبلوزة باللون الأسود وأكملتهما بحذاء أسود رياضي لإطلالة مريحة وبسيطة.
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