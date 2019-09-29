بعد مزاعم تدخل "البنبي" لتسديد ديونها.. سارة نخلة لحماتها: "أنا مش هرد عليكي"

لا تزال الخلافات مستمرة بين الممثلة وملكة جمال سوريا سابقا سارة نخلة، وزوجها أحمد عبدالله ووالدته الكاتبة حنان البنبي، وسط تصريح الأخيرة بأنها كادت تبيع شقتها لتسديد ديون تخص الفنانة السورية.

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أول تعليق من سارة نخلة على خلافها مع أحمد عبدالله ووالدته

وقالت "نخلة"، في تصريحات لـ"الوطن"، إنها لا تعلم شيئا عن ذلك الأمر، ولا تتواصل مع "البنبي" منذ انفصالها عن "عبدالله"، متابعة، "أنا مش عايزة أرد عليها، احتراما للعشرة ولفرق السن، هي قد والدتي".

وأضافت ملكة جمال سوريا سابقا، أنها أمضت ما يزيد عن سنة ونصف في المحاكم، للمطالبة بحقها بصورة قانونية، و"القضاء وقف في صفي، والحق ظهر، لإني فعلا مظلومة".

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تصريحات والدة أحمد عبدالله عن أزمة نجلها مع سارة نخلة

وقالت الكاتبة حنان البنبي، لـ"الوطن"، إنها عزمت على بيع منزلها، لتسديد 250 ألف جنيه لـ "سارة"، إلا أن "عبدالله" رفض الأمر، وطلب منها التراجع عن ذلك القرار، متابعة، "هو قالي أدخل السجن ولا إنك تفرطي في البيت اللي اتربينا فيه، وأنا هحاول أتصرف في الفلوس".

وعن حبس ابنها أحمد، أكدت "حنان" أنه لا يزال يقيم معها في المنزل، ويعيش "حياة طبيعة"، ولم يلق القبض عليه كما روجت الممثلة السورية، متابعة، "هى شهرت بينا بالكدب، وإحنا ممكن نحكي حقايق كتير، لكن الأصول تخلينا نسكت، والحق هيظهر"، مختتمة حديثها، أن "سارة" لا تزال على ذمة نجلها، وأنه لم يطلقها كما تدعي.

انفصال سارة نخلة وأحمد عبدالله

وكان الفنان أحمد عبدالله، انفصل منذ عدة أشهر عن زوجته الفنانة السورية سارة نخلة، ووصلت مشاكلهما إلى النيابة ومحكمة الأسرة، كما قضت محكمة جنح أكتوبر، بحبس الفنان أحمد عبدالله محمود، لمدة عامين، لإدانته بخيانة الأمانة، في الدعوى المقامة ضده من سارة.

وقال المحامي عاصم قنديل، دفاع سارة نخلة، لـ"الوطن"، إن الحكم الصادر لصالح موكلته حضوريا، مشيرا إلى أن حضور "أحمد عبد الله" الاستئناف أصبح وجوبيا.