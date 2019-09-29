"القومي للمرأة": بدء فعاليات حملة طرق الأبواب بالأقصر اليوم

بدأت اليوم بمحافظة الأقصر فعاليات حملة طرق الأبواب التى يطلقها المجلس القومي للمرأة بجميع محافظات الجمهورية وتحمل شعار "بلدي أمانة" وتمتد على مدار ثلاثة أيام.

استهدفت الحملة توعية السيدات بكيفية المساهمة في كل المجهودات التي تقوم بها الدولة من حكومة وقطاع خاص وكذلك القطاع الأهلي لبناء وطن مستقر مزدهر وفي نفس الوقت توعية سيدات مصر بخطورة الشائعات المغرضة التي تستهدف زعزعة واستقرار أمن وسلامة المجتمع المصري، وقد نجحت الحملة خلال اليوم الأول في الوصول إلى 2000 من الفتيات و5000 السيدات و7300 من الرجال، واستعانت فى ذلك بالرائدات الريفيات والواعظات والراهبات وأعضاء الفروع بالمحافظة.

وأقيمت على هامش فعاليات الحملة ندوة توعوية ضمن فعاليات حملة طرق الأبواب (بلدي أمانة) بقاعة الشبان المسلمين بأرمنت الحيط وبحضور 58 سيدة و6 رجال بإجمالي 64 مستهدفا.

تضمنت الندوة التوعية بدور السيدة المصرية في حماية أسرتها ووطنها وتصديها للشائعات المغرضة التي تهدف لبث الفتن وزعزعة أمن واستقرار البلاد.

Advertisements

مع التأكيد على المكاسب التي حصلت عليها الأسرة المصرية من تحقيق الأمن والأمان والرعاية الصحية والتأمين الصحي الشامل ومنظومة التموين ومعاشات "تكافل وكرامة" مع سرد للمواقف المشرفة للسيدة المصرية منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن.

جدير بالذكر أن الهدف من الحملة التوعية بحقيقة ما يحدث على أرض الوطن من عمليات حقيقية للبناء والتنمية على كافة المستويات، بالإضافة إلى التوعية بحرب الشائعات، وأهمية دور سيدات مصر في حماية الوطن ضد كل من يسعى لهدم كيانه واستقراره.