بعد الجونة.. أحمد السقا يستعيد ذكرى زفافه منذ 20 سنة بحضور هنيدي وزوجته

لفت الفنان أحمد السقا الأنظار إليه في ختام مهرجان الجونة السينمائي، عقب إصراره على الحضور لتسليم الجائزة لصديقه محمد هنيدي أمام الجميع. ليتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، على الفور صورة الثنائي بصحبة زوجتيهما وهم على المقاعد بحفل الختام، مشيدين بصداقتهما، وإطلالتهما. واليوم، نشر "السقا" صورة من حفل زفافه، منذ 20 عاما، بصحبة هنيدي وزوجته أيضًا، عبر حسابه الشخصي على "الإنستجرام"، مُعلقًا: "حافظ دائما على أصدقائك الحقيقيين.. دائما ستجدهم السند بعد الله عز وجل". وتفاعل العديد مع الصورة مشيدين بصداقة الثنائي. Advertisements ظهور زوجة هنيدي في الجونة ظهر الفنان محمد هنيدي، برفقة زوجته عبير الأسعد، على السجادة الحمراء لحفل ختام مهرجان الجونة السينمائي. الأمر الذي لاقى إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فهي الزوجة التي ظلت بعيدة عن الأنظار، لم تظهر سوى في مناسبات محددة مع زوجها لتدعمه والوقوف بجواره في الأعمال الفنية.

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