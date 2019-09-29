"طرق الأبواب" تصل إلى 16 ألف سيدة بالوادي الجديد

بدأت، اليوم الأحد، بمحافظة الوادي الجديد فعاليات حملة طرق الأبواب التي يطلقها المجلس القومي للمرأة بجميع محافظات الجمهورية، وتحمل شعار "بلدي أمانة"، وتمتد على مدار ثلاثة أيام.

استهدفت الحملة توعية الفتيات السيدات والرجال بكيفية المساهمة في جميع الجهود التي تقوم بها الدولة من حكومة وقطاع خاص وكذلك القطاع الأهلي لبناء وطن مستقر مزدهر وفي نفس الوقت توعية سيدات ورجال مصر بخطورة الشائعات المغرضة التي تستهدف زعزعة واستقرار أمن وسلامة المجتمع المصري.

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ونجحت الحملة، خلال اليوم الأول في الوصول إلى 16400 من الفتيات والسيدات والرجال بقرى مراكز الخارجة - الداخلة - باريس - بلاط بالمحافظة، من خلال الرائدات الريفيات والمتطوعات وأعضاء الفرع بالمحافظة.

جدير بالذكر أن الهدف من الحملة التوعيه بحقيقة ما يحدث على أرض الوطن، من عمليات حقيقية للبناء والتنمية على كافة المستويات، بالإضافة إلى التوعية بحرب الشائعات والمحاولات المضنية لإثارة الفتن وخلق الأزمات وإشاعة الفوضى في البلاد.