انطلاق فعاليات حملة طرق الأبواب بكفر الشيخ.. اليوم

بدأت، اليوم، في محافظة كفرالشيخ، فعاليات حملة طرق الأبواب التى يطلقها المجلس القومي للمرأة بجميع محافظات الجمهورية وتحمل شعار "بلدي أمانة" وتمتد على مدار 3 أيام من 29 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2019.

استهدفت الحملة توعية السيدات بكيفية المساهمة في كل المجهودات التي تقوم بها الدولة من حكومة وقطاع خاص وكذلك القطاع الأهلي، لبناء وطن مستقر مزدهر وفي نفس الوقت توعية سيدات مصر، بخطورة الشائعات المغرضة التي تستهدف زعزعة واستقرار أمن وسلامة المجتمع المصري.

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ونجحت الحملة، خلال اليوم الأحد، الموافق 29 سبتمبر، في الوصول إلى عدد 8089 سيدة و7599 رجلا ليكون الإجمالى 15688 سيدة ورجل بقرى شابه والعجوزين ومحلة أبوعلى وكفر إبراهيم وجماجمون وكفر العرب بمركز دسوق وقرى المنشأة الكبيرة، ونشرت والبكاتوش والمنشأة الصغيرة والمنشلين ومنشأة الشاذلي بمركز قلين وقرى دمرو والورق والحدادي وكفر تيدا ومنشأة عباس بمركز سيدي سالم وقرى قبريط والسالمية وأبودراز بمركز فوه في كفرالشيخ، واستعانت في ذلك بالرائدات الريفيات والواعظات وأعضاء الفروع بالمحافظة.

يشار إلى أن الهدف من الحملة التوعوية بحقيقة ما يحدث على أرض الوطن من عمليات حقيقية للبناء والتنمية على كل المستويات، بالإضافة إلى التوعية بحرب الشائعات والمحاولات المضنية لإثارة الفتن وخلق الأزمات وإشاعة الفوضي في البلاد، وأهمية دور سيدات مصر في حماية الوطن ضد كل من يسعى لهدم كيانه واستقراره.