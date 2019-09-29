مجموعةُ سيلين لربيع 2020.. من وحي أرشيف إيف سان لوران في فترة السبعينات

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - في يوم الثلاثاء الماضي، وتحت أنوار برج إيفل، قدم أنتوني فاكاريلو مجموعة سان لوران لربيع 2020 مستوحاة من بعض القطع الأيقونية الشّهيرة لمؤسّس العلامة، بدءًا من أزياء مصدر إلهامه بيتي كاتروكس إلى مجموعته الروسية لعام 1976.

وفي يوم السبت، فعل المصمّم هادي سليمان الشيء نفسه لعلامة سيلين، حيث كان هناك أكثر من تشابه عابر بين المجموعتين، من جهة ظهرت في المجموعة نفس أوشحة التوربان من قماش اللوريكس، وكان هناك أيضًا بلوزات في صور ظلية مختلفة وفساتين prairie المطرّزة، ومن جهة أخرى قدم سليمان أيضًا معاطف الفرو والسترات المطرزة بالذهب مستوحاة من مجموعة باليه روس، وكان سليمان قد تولّى منصب الإدارة الإبداعية للعلامة الفرنسية إيف سان لوران لعدة مواسم، لذلك من غير المستغرب أنْ تكون أعمال الراحل إيف محفوظة في دماغه.

كما تضمّنت المجموعة العديد من القطع الكاجوال، فبرزت قطع الدنيم المريحة والتي تمّ تنسيقها مع أحذية رياضية عملية، أما الفساتين المطوية فأتت بأطوال متوسطة مناسبة للمكتب، أما السّترات البرّاقة فيمكن تنسيقها مع كلّ شيء في خزانة المرأة، كما شملت المجموعة قميص سويتشيرت ثقيل وشورت برمودا من الدنيم المطرّز بالزّهور وحقيبة السّلّة.

بشكل عام، لم تكن المجموعة متطورة أو جريئة إلى الحد الذي عهدناه من هادي سليمان، لكن لا شكّ في أنّ النساء سوف يرغبن في الحصول على هذه القطع الرّاقية ذات الطابع الباريسيّ الأنيق.