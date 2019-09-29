افتتاح أول فندق في العالم للنساء فقط بإسبانيا.. وهذا سعر الإقامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بسمة مشالي:

خبر سار للنساء محبي السفر واللاتي يبحثن عن الخصوصية والابتعاد عن ضغوط الحياة اليومية.. فتح فندق أبوابه للإناث فقط في مدينة مايوركا بإسبانيا، واللاتي تزيد أعمارهن على 14 عامًا هن الأكثر حظًا؛ لأنه يوفر لهن عروض وخدمات ومزايا خاصة ورائعة، ليكون أول فندق للنساء في البلاد، ويحظر على الرجال دخوله.

ويحتوي الفندق المخصص للنساء فقط أو الذي سمي بـ"Som Dona" على 39 غرفة، بالإضافة إلى حمام سباحة ومنتجع صحي ومكتبة وتراس على السطح، ويقع بالقرب من بورتو كريستو، وفقًا لموقع جريدة "إندبندنت" البريطانية

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ويقدم الفندق الذي يطبق سياسة حظر الرجال تمامًا حتى على الزوار، خدمات مميزة للنساء؛ مثل التدليك وحمامات الشمس، بالإضافة إلى تقديم أفضل الأطعمة المحلية، فيما تبدأ أسعار الغرف المزدوجة في "Som Dona" من 72 يورو في الليلة.

كما يمكن للنزلاء الاستمتاع برحلات حول الجزيرة وبالأنشطة الثقافية التي يقدمها الفندق، مؤكدين ترحيبهم بالسيدات المسافرات منفردات، وبالنساء بجميع فئاتهن العمرية.

وقالت جوان إنريك كابيلا مديرة الفندق، إن الزبائن من الإناث أُعجبن بفكرة فندق للنساء فقط، وشهد المكان إقبالا منهن، إلا أن الفندق يوظف الرجال، تماشيًا مع قوانين عدم التمييز بين الجنسين الإسبانية، رغم أن كل إعلانات العمل تؤكد أن المؤسسة تعطي الأولوية للنساء عندما يتعلق الأمر بتعيين الموظفين.