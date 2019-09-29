وفاة غامضة لـ"عارضة أزياء" في تايلاند

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ:

سيطرت الظروف الغامضة لوفاة موديل على عناوين الأخبار وصناعة الترفيه في تايلاند.

وكانت الضحية تقوم بدور المضيفة لإحدى الحفلات في منزل خارج بانكوك، وقد ألقى الحادث الضوء على المخاطر التي تواجهها العاملات في مجال صناعة الدعاية .

وكان قد عثر على جثة ثيتيما نورافانبيفات فى بهو أحد المباني السكنية في العاصمة تايلاند، وألقى القبض على موديل رجل لصلته بالضحية، بعدما كشفت لقطات مصورة قيامه بجر الضحية لمصعد وتركها فى البهو.

وذكرت التقارير الصحفية أنه ألقي القبض على ستة أشخاص آخرين بعدما قالت إحدى المدعوات إنه تم دفعها للشرب حتى الثمالة وبعدما عادت لوعيها اكتشفت أنها في وضع غير مناسب.