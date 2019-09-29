القومي للمرأة: حملة طرق الأبواب تصل إلى 27 ألف سيدة بالغربية

بدأت، اليوم، بمحافظة الغربية فعاليات حملة طرق الأبواب التي يطلقها المجلس القومي للمرأة بجميع محافظات الجمهورية، وتحمل شعار "بلدي أمانة"، وتمتد على مدار ثلاثة أيام.

استهدفت الحملة توعية السيدات بكيفية المساهمة في جميع الجهود التي تبذلها الدولة من حكومة وقطاع خاص، وكذلك القطاع الأهلي لبناء وطن مستقر مزدهر، وفي الوقت نفسه توعية سيدات مصر بخطورة الشائعات المغرضة التي تستهدف زعزعة واستقرار أمن وسلامة المجتمع المصري.

ونجحت الحملة خلال، اليوم الأحد، في الوصول إلى 27000 من الفتيات والسيدات بقرى مراكز زفتى والمحلة الكبرى وطنطا بالمحافظة، بالتعاون مع الرائدات الريفيات والواعظات والراهبات بالمحافظة.

جدير بالذكر أن الهدف من الحملة التوعيه بحقيقة ما يحدث على أرض الوطن من عمليات حقيقية للبناء والتنمية على كافة المستويات، بالإضافة إلى التوعية بحرب الشائعات والمحاولات المضنية لإثارة الفتن وخلق الأزمات وإشاعة الفوضي في البلاد.