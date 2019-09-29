في اليوم العالمي للقلب.. هذه الأعراض تنذر بنوبة قلبية

يوافق اليوم 29 سبتمبر اليوم العالمي للقلب، وتحدث النوبة القلبية المفاجئة عندما يكون تدفق الدم إلى القلب مسدودًا، وتعد أحد أهم الأسباب التي تؤدي إلى الموت المفاجئ.

ومن الأعراض المفاجئة التي تدل على الإصابة بالنوبة القلبية، بحسب ما ذكرتها صحيفة "إكسبرس" البريطانية..

أعراض الإصابة بالنوبة القلبية

ألم وضغط مستمر في الصدر يحدثان بشكل مفاجئ.

ألم في الذراع اليسرى أو اليمنى، قد يمتد إلى العنق أو الفك أو الظهر أو المعدة، في بعض الأحيان يكون الألم شديداً، وفي أحيان أخرى يكون على شكل عدم ارتياح.

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الشعور بالإعياء والتعب والتعرق وضيق في التنفس.

وهناك بعض الأمور التي يجب القيام بها عند الشعور بالنوبة القلبية منها

عدم ممارسة أي جهد قد يؤدي إلى تفاقم الحالة.

الاتصال بالإسعاف على الفور.

وبحسب منظمة الصحة البريطانية، فإن النوبات القلبية لا تحدث بشكل مفاجئ، بل يمكن أن تظهر بعض الأعراض التحذيرية قبل ساعات أو أيام أو أسابيع.