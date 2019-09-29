في غياب الأب.. زوجة علي ربيع تحتفل بدخول ابنتها الحضانة

شاركت ندى محمود، زوجة علي ربيع، نجم مسرح مصر، متابعيها بصور ابنتهما، في اليوم الأول من دخول روضة الأطفال "الحضانة"، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأظهرت الصور الطفلة بـ "جمبسوت" روز مع بلوزة بيضاء، وحذاء أبيض، وهي تودعها على أبواب الحضانة.

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زوجة علي ربيع تتحدث عن انفصالها

وخرجت ندى معن صمتها مؤخرًا، لتتحدث مع متابعيها عبر خاصية الاستوري على "إنستجرام"، عن انفصالها من زوجها علي ربيع، نجم مسرح مصر.

وحرصت "ندى"، على الإجابة عن مختلف الأسئلة التي توجه لها، فسألها أحد الأشخاص: "إيه اللي استفدتيه من تجربتك اللي فشلت وايه اللي ناويه تعمليه بعدين"، فعلقت قائلة: "اتعلمت حاجات كتير أوي وفهمت أن اللي جوه غير اللي بره مش دايما اللي ظاهر حقيقي الصور والفيديو مش بيبنوا الحقيقة وراء كل حقيقة حقيقة".

ندى تنفصل عن ربيع بسبب والدته

يذكر أن ندى محمود انفصلت عن الفنان علي ربيع نجم مسرح مصر، أبريل الماضي، وأصبحت حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أعلنت عبر موقع الصور "إنستجرام" عن رغبة علي ربيع الانفصال عنها، بسبب مشكلاتِ عدة نسبتها لوالدته.

والدة زوجة ربيع تكشف التفاصيل

كانت والدة ندى أدلت بتصريحات لـ"هُنّ"، قائلة: "والدة علي عاوزة رأيها يمشي دايمًا، والمشاكل مع بنتي من أول الجواز، وكنا بنقول زيها زي كل البيوت، بس الموضوع زاد عن حده، طردها في عز الفجر، وكانوا عاوزين ياخدوا بنتها منها، وفي الآخر سابوها لها".

وعن قرار الانفصال، قالت: "علي بلغنا حينها إنّ والدته مش عاوزة الجوازة دي تستمر، ومش عاوزة بنتي تاني".