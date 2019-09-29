الامارات | الاحتفاء باليوم العالمي للترجمة بنقل 10 كتب من الأدب الكلاسيكي إلى اللغة العربية

شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتفاء باليوم العالمي للترجمة بنقل 10 كتب من الأدب الكلاسيكي إلى اللغة العربية والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة لينغو أوربيت ومقرها امارة دبي، عن مبادرة للمترجمين المتميزين بمناسبة يوم الترجمة العالمي الذي يصادف 30 سبتمبر من كل عام، تهدف إلى ترجمة 10 كتب على الأقل من الأدب الكلاسيكي من لغات مختلفة إلى اللغة العربية في غضون سنة واحدة، ليتم نشرها في اليوم الدولي للترجمة في العام المقبل.
ودعت الشركة القراء لاقتراح كتب الأدب المفضلة لديهم لترجمتها إلى اللغة العربية من خلال قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بها.
واوضحت انه على المترجمين الراغبين في تسجيل أسمائهم، تعبئة الاستمارة المتوفرة على قنوات التواصل الاجتماعي قبل 1 ديسمبر .
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