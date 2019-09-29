فيديو.. بشرى عن انتقاد فساتين رانيا يوسف: "الست بتلبس زيها زي الناس"

علقت الفنانة بشرى على الانتقاد الكبير الموجه إلى الفنانة رانيا يوسف، بسبب ملابسها في مهرجان الجونة خلال دورته الثالثة، والتي انتهت، الجمعة الماضي.

وقالت بشرى، خلال حوارها مع برنامج "عرب وود"، المذاع على شاشة "روتانا": "والله أنا شايفة الست رانيا يوسف من وقت ما جت المهرجان، وهي بتلبس كويس، زي ما الناس لابسة عادي يعني.. فأنا مش شايفة هما مالهم.. حاطينها في دماغهم أوي كده.. خلاص يا جماعة حصلت حاجة مرة، وعدت، هنفضل عايشين في الماضي".

اختتمت فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء الجمعة، والتي كانت انطلقت مساء الخميس 19 من سبتمبر الجاري.

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وشارك في المهرجان 12 فيلما في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص، وعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة.