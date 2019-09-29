بالصور.. لارا إسكندر تشعل "السوشيال ميديا" بإطلالة ساحرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بسمة مشالي:

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صور المصرية الإيطالية لارا إسكندر خلال حضورها حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي لعام 2019، والتي ظهرت من خلالهم بإطلالة وصفها متابعيها بـ"الساحرة".

واختتمت فعاليات المهرجان في نسخته الثالثة مساء الجمعة، في منتجع الجونة على شاطئ البحر الأحمر، بمشاركة 40 دولة يمثلها 80 فيلمًا ما بين روائي ووثائقي طويل وقصير.

وارتدت "لارا" فستان بتصميم الـ"ميرميد" ، الذي يأخذ شكل الجسد من أعلى ثم ينسدل ضيقًا ثم يتسع تدريجيًا حتى أسفل، وهو اختيار مثالي لإخفاء عيوب أسفل الجسم، ويصلح لصاحبات الجسد الممشوق من أعلى، ولا يصلح لأصحاب البطن الممتلئة، فبدت فيه "لارا" متلألئة.

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واتسم فستانها الذي حمل توقيع مصمم الأزياء العالمي Nicolas Jebran، بالملامح الكلاسيكية الدافئة عن طريق خامة المخمل، الذي يعمل على إبراز أنوثة المرأة إلى أبعد حد، بجانب اللون البنفسج الداكن، وزينت إطلالتها بمجوهرات ألماسية من KATCHOUNI.

وطبقت المكياج البسيط بنفسها على ملامحها؛ إذ اعتمدت من الألوان الترابية للعيون وأحمر شفاه باللون النوود، وتركت شعرها الذهبي منسدل بطريقة تتناغم مع إطلالتها بمساعدة Toi Beauty Salon.

وعلّق ناقد الموضة اللبناني إيلي حنا عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إستجرام" على الإطلالة، قائلاً: "فخامة قماش المخمل واللون البنفسجي الغامق عملت تأثير فظيع.. والتصميم زاد على الفخامة فخامة، وتصميم منطقة الصدر كان غير موفق قليلا، والشعر والمكياج ناعمين وموفقين".

يذكر أن العلامة الفرنسية الفاخرة ديورDior، اختارت "لارا" كونها الوجه الإعلاني للدار، لتسليط الضوء على أجمل مجوهرات ديور.