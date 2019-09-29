"شنطة الإيموشن".. أحدث صيحات الحقائب لعام 2020 (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بسمة مشالي:

الكثير من النساء قد لا يدركن تأثير الإكسسوارات، على طلتهن وحضورهن، خاصة حقيبة اليد، وأنه بدونها قد لا تكتمل إطلالتهن المثالية. في الواقع تعتبر تلك من التفاصيل الخفية البسيطة التي تميز السيدة الأنيقة عن غيرها.

واحتلت حقائب اليد مُتعددة الأشكال والأنواع والأحجام منصات العروض العالمية وأسابيع الموضة هذا العام، وفي مقدمتهم حقيبة الإيموشن الشهيرة والتي قدمت بطريقة عصرية، وهي من صيحات الحقائب التي رأيناها كثيرًا وبقوة على منصات عرض مصمم الأزياء الهندي مانيش أرورا الذي وصل إلى العالمية بمجموعته الجديدة لصيف 2020 خلال أسبوع الموضة بباريس.

استعرض "مانيش" من خلال عرضة قطعُه الجديدة من الحقائب المفعمة بالبهجة والأنوثة، وطغى عليها الملامح الاستعراضية عن طريق خامة الميتاليكي والمستوحاة من ألوان قوس قزح، واتسمت بتعبير EMOJI وتمت تزين الأظافر بالقلوب.

وأصبحت تلك الحقيبة من الحقائب الأكثر رواجًا لهذا العام، ومن المتوقع أن تستمر للأعوام المقبلة؛ نظرًا للراحة التي تضفيها على المرأة الباحثة عن الأسلوب العملي، فيمكنك اعتماد تلك الصيحة خلال المناسبات اليومية والعمل.