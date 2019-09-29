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تسريحات الشعر المجعّد من وحي النجمات

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 29 سبتمبر 2019 04:37 مساءً - رغم أن معظم الفتيات اللواتي يتمتعن بشعر مجعّد يفضّلن الذهاب الى صالونات تزيين الشعر للحصول على خصلات مالسة أو حتى إجراء جلسات كيراتين للتخلص من تجعيدات شعورهنّ طوال أشهر... يبقى الشعر المجعّد أكثر سهولة من غيره من أنواع الشعر من حيث تنفيذ التسريحة التي ترغب فيها الفتاة.


ريتا أورا MESSY UPDO

ريتا أورا
ريتا أورا


خصلات مجعّدة وفوضوية اعتمدتها ريتا أورا في تسريحتها هذه، بدت معها ملامحها حيوية وشبابية خاصة أنها جمعت شعرها بـ كعكة خلفية تاركة بعض الخصلات على جانبي وجهها.


يارا شاهيدي Yara Shahidi

يارا شاهيدي
يارا شاهيدي


يارا شاهيدي هي ممثلة وعارضة أميركية لفتت الأنظار إلى إطلالتها بفضل سمرتها الجذابة وملامحها الناعمة. في هذه الإطلالة، اختارت يارا أن تترك شعرها الأسود القصير متحرّراً مع تجعيدات مكثّفة بدا معها أكثر غزارة وحيوية.


بيلا حديد Bella Hadid

بيلا حديد
بيلا حديد


تتمتع بيلا حديد بحضور جذاب وهي تستقطب الأنظار إليها مهما كان الأسلوب الذي اختارته. وفي إحدى المناسبات، تألقت بيلا على السجادة الحمراء بتسريحة شعر مرفوع، فجاء مشدوداً بالكامل إلى الخلف وجُمع بكعكة خرجت منها خصلات شقراء مجعّدة.


ريهانا Rihanna

ريهانا
ريهانا


تعتبر ريهانا من أكثر النجمات اللواتي يعشقن التغيير بتسريحة شعرهن ولونه. وهي تألقت في هذه الإطلالة بـ شعر أسود قصير، قسّمته إلى قسمين مع خصلات مجعّدة ومنسدلة. هذه التسريحة، زادت ملامحها أنوثة.


لوبيتا نيونغو Lupita Nyong’o

لوبيتا نيونغو
لوبيتا نيونغو


هي ليست المرّة الأولى التي تلفت لوبيتا الأنظار إليها بفضل إطلالتها المميّزة. وفي هذه الإطلالة، اختارت أن تترك شعرها على طبيعته المجعّدة وأن تعتمد تسريحة ذيل الحصان البسيطة.


جوردان دان Jourdan Dunn

جوردان دان
جوردان دان


إذا كان شعرك مجعّداً فإن هذه التسريحة من جوردان دان هي الأنسب لكِ. ضفائر مجدولة، جُمعت في عقدة منخفضة على شكل ذيل الحصان، فعزّزت أناقة الإطلالة.

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بيونسيه Byonce

بيونسيه
بيونسيه


بإمكانك أن تعتمدي تسريحة عفوية وبسيطة من خلال ترك الشعر على طبيعته منسدلاً بخصلات مجعّدة ومموّجة خاصة إذا كان شعرك قصيراً مثل بيونسيه.


زندايا Zendaya

زندايا
زندايا


إذا كنت ترغبين في إخفاء تجعيدات شعركِ من دون أن تلجأي إلى تمليسه، فإن هذه التسريحة من زندايا هي الخيار الأمثل. فقد عمدت إلى استخدام جل لرفع الشعر وإخفاء التجعيدات، وطبّقت تسريحة ذيل الحصان مع غرّة مبتكرة.


جاسمين ساندرز Jasmine Sanders

جاسمين ساندرز
جاسمين ساندرز


بسيطة، رومنسية، هادئة.. هذه هي الصفات التي بحثت عنها جاسمين ساندرز عندما اختارت هذه التسريحة الناعمة. بإمكانك أن ترفعي شعرك المجعّد بالكامل إلى الوراء من دون أن يبدو مشدوداً للحصول على مظهر عفوي وأنيق.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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