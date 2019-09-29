تسريحات الشعر المجعّد من وحي النجمات

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 29 سبتمبر 2019 04:37 مساءً - رغم أن معظم الفتيات اللواتي يتمتعن بشعر مجعّد يفضّلن الذهاب الى صالونات تزيين الشعر للحصول على خصلات مالسة أو حتى إجراء جلسات كيراتين للتخلص من تجعيدات شعورهنّ طوال أشهر... يبقى الشعر المجعّد أكثر سهولة من غيره من أنواع الشعر من حيث تنفيذ التسريحة التي ترغب فيها الفتاة.
ريتا أورا MESSY UPDO
خصلات مجعّدة وفوضوية اعتمدتها ريتا أورا في تسريحتها هذه، بدت معها ملامحها حيوية وشبابية خاصة أنها جمعت شعرها بـ كعكة خلفية تاركة بعض الخصلات على جانبي وجهها.
يارا شاهيدي Yara Shahidi
يارا شاهيدي هي ممثلة وعارضة أميركية لفتت الأنظار إلى إطلالتها بفضل سمرتها الجذابة وملامحها الناعمة. في هذه الإطلالة، اختارت يارا أن تترك شعرها الأسود القصير متحرّراً مع تجعيدات مكثّفة بدا معها أكثر غزارة وحيوية.
بيلا حديد Bella Hadid
تتمتع بيلا حديد بحضور جذاب وهي تستقطب الأنظار إليها مهما كان الأسلوب الذي اختارته. وفي إحدى المناسبات، تألقت بيلا على السجادة الحمراء بتسريحة شعر مرفوع، فجاء مشدوداً بالكامل إلى الخلف وجُمع بكعكة خرجت منها خصلات شقراء مجعّدة.
ريهانا Rihanna
تعتبر ريهانا من أكثر النجمات اللواتي يعشقن التغيير بتسريحة شعرهن ولونه. وهي تألقت في هذه الإطلالة بـ شعر أسود قصير، قسّمته إلى قسمين مع خصلات مجعّدة ومنسدلة. هذه التسريحة، زادت ملامحها أنوثة.
لوبيتا نيونغو Lupita Nyong’o
هي ليست المرّة الأولى التي تلفت لوبيتا الأنظار إليها بفضل إطلالتها المميّزة. وفي هذه الإطلالة، اختارت أن تترك شعرها على طبيعته المجعّدة وأن تعتمد تسريحة ذيل الحصان البسيطة.
جوردان دان Jourdan Dunn
إذا كان شعرك مجعّداً فإن هذه التسريحة من جوردان دان هي الأنسب لكِ. ضفائر مجدولة، جُمعت في عقدة منخفضة على شكل ذيل الحصان، فعزّزت أناقة الإطلالة.
بيونسيه Byonce
بإمكانك أن تعتمدي تسريحة عفوية وبسيطة من خلال ترك الشعر على طبيعته منسدلاً بخصلات مجعّدة ومموّجة خاصة إذا كان شعرك قصيراً مثل بيونسيه.
زندايا Zendaya
إذا كنت ترغبين في إخفاء تجعيدات شعركِ من دون أن تلجأي إلى تمليسه، فإن هذه التسريحة من زندايا هي الخيار الأمثل. فقد عمدت إلى استخدام جل لرفع الشعر وإخفاء التجعيدات، وطبّقت تسريحة ذيل الحصان مع غرّة مبتكرة.
جاسمين ساندرز Jasmine Sanders
بسيطة، رومنسية، هادئة.. هذه هي الصفات التي بحثت عنها جاسمين ساندرز عندما اختارت هذه التسريحة الناعمة. بإمكانك أن ترفعي شعرك المجعّد بالكامل إلى الوراء من دون أن يبدو مشدوداً للحصول على مظهر عفوي وأنيق.
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