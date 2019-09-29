ترطيب البشرة قبل الشتاء خطوة ضرورية

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 29 سبتمبر 2019 04:37 مساءً - يشدّد اختصاصيو الأمراض الجلدية على ضرورة ترطيب البشرة طوال السنة وفي كل الفصول، فهي خطوة تحميها من التلف ومن علامات الشيخوخة المبكرة. وكما بات معلوما، تزداد حاجة البشرة إلى الترطيب مع بداية فصل الشتاء وتبدّل المناخ، لانها تصبح عرضة للهواء البارد والطقس القاسي الذي يؤثر في مرونتها ويزيد احتمال تشقّقها.



ورغم اختلاف أنواع البشرة وحاجة البشرة الجافة أكثر من غيرها إلى الترطيب، تبقى الكريمات المرطّبة على تنوع تركيباتها، أساسية في برنامج العناية بالبشرة بشكل عام.



إليكِ أفضل أنواع كريمات الترطيب المتوافرة في الأسواق والتي أثبتت أنها فاعلة في محاربة مشكلة الجفاف وحماية خلايا البشرة من التلف ومن ظهور علامات الشيخوخة المبكرة.



1. كريم Tatcha The Water Cream

كريم Tatcha The Water Cream



يأتي هذا الكريم بتركيبة خالية من الزيوت، يرطّب البشرة من الأعماق ويحقّق التوازن في نسبة الدهون المفرزة فيها. يحتوي على خلاصة نباتات يابانية قويّة ونقيّة منها الوردة البرية اليابانية التي تقلّص المسام وتترك البشرة ناعمة الملمس، وزنبق النمر الياباني الذي يساعد في التحكم بالدهون الزائدة وينقّي البشرة، وغيرها من المكوّنات الغنيّة.



2. Clinique Dramatically Different Moisturizing Lotion

Clinique Dramatically Different Moisturizing Lotion



يعتبر هذا اللوشن الخطوة الثالثة في برنامج كلينيك للعناية بالبشرة بعد رغوة التنظيف والتونيك. يعمل على ترطيب البشرة إذ يتسلّل إلى أعماقها بسهولة بفضل تركيبته الناعمة، فيتركها ناعمة الملمس ومتوهّجة.



3. Renewed Hope in a Jar Water Cream Hyaluronic Glow Moisturizer

Renewed Hope in a Jar Water Cream Hyaluronic Glow Moisturizer



تركيبة خفيفة الوزن وسريعة الامتصاص، يحتوي هذا الكريم على ماء جليدي نرويجي وحمض الهيالورونيك المرطّب ومستخلص الأناناس، وهي مكوّنات تزيد من مستوى ترطيب البشرة بنسبة 86%.

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4. Olay Complete All Day Moisturizer With SPF15

Olay Complete All Day Moisturizer With SPF15



تحمي تركيبة Olay Complete الخالية من الزيوت بشرتك من أشعة الشمس، وتمنحها الترطيب لمدة 48 ساعة بفضل غناه بالفيتامينات E و B3 وC ومضادات الأكسدة. يتميّز هذا الكريم بتركيبته الخفيفة الوزن التي تتسلّل بسهولة إلى اعماق بشرتك وتمنحها مظهراً مشرقاً وشاباً.



5. La Mer The Moisturizing Soft Cream

La Mer The Moisturizing Soft Cream



كريم فائق النعومة يغذي البشرة من الأعماق ويزيدها انتعاشا، فتبدو نابضة بالحياة وهو مثالي للبشرة الجافة. يحتوي هذا الكريم من لامير على خلاصة شاي الليمون كمكوّن أساسي وهو خالي من البارابين والكبريتات.



6. Charlotte Tilbury Magic Cream Moisturizer

Charlotte Tilbury Magic Cream Moisturizer



يحتوي هذا الكريم من شارلوت تيلبوري على حمض الهيالورونيك وزيت ثمر الورد وزيت الكاميليا والفيتامين E المضاد للأكسدة. يحارب علامات الشيخوخة ويحفّز إنتاج الكولاجين الطبيعي ويعزّز قدرة الخلايا على محاربة الجذور الحرّة المضرّة بها.

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