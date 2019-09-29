بخاخ الشعر... أكثر من مستحضر لتثبيت تسريحتك

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 29 سبتمبر 2019 04:37 مساءً - بخاخ الشعر، يُعتبَر أحد مستحضرات العناية بالشعر التي لا يمكن أن تستغني عنها السيدة. فهو يأتي بتركيبات متنوّعة ومتعدّد المهمات: يثبّت تسريحة الشعر ويمنح هذا الاخير حجماً زائداً ويعزز رونقه وحيويته ويمتص الزيوت الزائدة في الشعر... كذلك هناك تركيبات من مثبت الشعر تعمل على ترطيب الشعر وتساعد في تسهيل عملية تمشيطه.



1- LIVING PROOF PERFECT HAIR DAY (PHD) BODY BUILDER

LIVING PROOF PERFECT HAIR DAY (PHD) BODY BUILDER



يساعد هذا البخاخ في إضافة حجم إلى شعرك لكي يجعله يبدو أكثر كثافة ولمعاناً. يأتي بتركيبة لطيفة على الشعر خالية من البارابين والسيليكون.



2- ORIBE DRY TEXTURIZING SPRAY

ORIBE DRY TEXTURIZING SPRAY



علامة ORIBE هي الخيار الأول للنجمات بفضل منتجاتها الفعالة، ويعتبر هذا البخاخ أحد المستحضرات الذهبية التي تقدّمها للعناية بالشعر. يساعد بفضل تركيبته الغنية في امتصاص الزيوت من الشعر ومنحه الحيوية والإشراق بالإضافة إلى زيادة حجمه.



3- OUAI TEXTURIZING HAIR SPRAY

OUAI TEXTURIZING HAIR SPRAY



يأتي هذا البخاخ غنياً بالمعادن البركانية التي تغذي الشعر وتزيده نضارة، وهو مناسب لكل أنواع الشعر حتى الشعر الدهني إذ يساعده في التخلّص من الزيوت الزائدة.



4- MATRIX BIOLAGE R.A.W. TEXTURIZING STYLING SPRAY

MATRIX BIOLAGE R.A.W. TEXTURIZING STYLING SPRAY



تركيبة ناعمة ولطيفة على الشعر. يأتي هذا البخاخ خالياً من البارابين والسيليكون المضرّ بصحة الشعر، معبأ بقارورة بلاستيكية يُعاد تدويرها، وهو غنيّ بعشبة الماتشا الخضراء والشاي اللذين يمنحان الشعر كثافة ولمعاناً ظاهرين.



5- MOROCCANOIL DRY TEXTURE SPRAY

MOROCCANOIL DRY TEXTURE SPRAY



يساعد هذا البخاخ بتركيبة الزيوت المغربية في تثبيت تسريحة الشعر وجعله أكثر لمعاناً، بالإضافة إلى تغذيته من الجذور حتى الأطراف.



6- GARNIER FRUCTIS STYLE TEXTURE TEASE DRY TOUCH FINISHING SPRAY

GARNIER FRUCTIS STYLE TEXTURE TEASE DRY TOUCH FINISHING SPRAY



سجّل هذا البخاخ نسبة مبيعات عالية لدى علامة غارنييه، فهو غني بتركيبة مرطّبة للشعر وتساعد في تثبيت تسريحته طوال النهار.

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7- BUMBLE AND BUMBLE THICKENING DRYSPUN VOLUME TEXTURE SPRAY

BUMBLE AND BUMBLE THICKENING DRYSPUN VOLUME TEXTURE SPRAY



بخاخ شفاف يساعد في ملء فراغات الشعر ومنحه حجماً كثيفاً وملمساً ناعماً على الفور. يحتوي على مساحيق الحرير لإضافة حجم وارتفاع إلى تسريحة الشعر خاصة تسريحة ذيل الحصان.



8- AMIKA UN.DONE VOLUME AND MATTE TEXTURE SPRAY

AMIKA UN.DONE VOLUME AND MATTE TEXTURE SPRAY



لا يعمل هذا البخاخ على تسهيل عملية تصفيف الشعر فحسب، بل يحافظ على حيويته وملمسه الناعم.



9- DRYBAR TRIPLE SEC 3-IN1 TEXTURIZER

DRYBAR TRIPLE SEC 3-IN1 TEXTURIZER



غني بالزيوليت ZEOLITE وهي معادن شفافة صافية تضيف نسيجاً غير لامع إلى الشعر وتساعد في امتصاص الزيوت الخفيفة التي تفرزها فروة الرأس.



10- RENE FURTERER VEGETAL TEXTURE SPRAY

RENE FURTERER VEGETAL TEXTURE SPRAY



غنيّ بتركيبة عشبة الـCAKILE والفيتامين B5 يضيف هذا البخاخ الخفيف الوزن حجماً إلى الشعر فيبدو كثيفاً وحيوياً ولامعاً.

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