5 خطوات للعناية ببشرتك قبل موسم العودة للمدرسة

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 29 سبتمبر 2019 04:37 مساءً - يأتي موسم العودة للمقاعد الدراسية متزامناً مع فصل الخريف وبعد فترة طويلة من تعرض البشرة لعوامل بيئية ضارّة. لكي تستقبلي هذا الموسم ببشرة مشرقة ونضرة، عليك تقديم العناية لبشرتك بأفضل الوسائل والأساليب.
نقدّم إليكِ 5 نصائح أساسية هي سبيلك للحصول على بشرة صحيّة.
تأكيد من نظافة بشرتك قبل النوم
هي الخطوة التي لا تغيب عن أي برنامج عناية بالبشرة، يصرّ عليها خبراء الجلد واختصاصيو التجميل على حد سواء. وهي تشكّل إحدى أهم الخطوات التي تساهم في الحصول على بشرة صحيّة ومشرقة. فتنظيف البشرة من الأعماق يحميها من الكثير من المشكلات منها الجفاف وانسداد المسامات وظهور البثور والالتهابات...
اختاري مستحضر تنظيف بتركيبة تناسب نوع بشرتك. اختاريه بتركيبة الكريم الغنيّة، إذا كانت بشرتك جافة، وبتركيبة الجل إذا كانت بشرتك مختلطة، وبتركيبة خالية من الزيوت إذا كانت بشرتك دهنية.
تجنّبي لمس البثور
في سن المراهقة تُصاب معظم الفتيات بمشكلة ظهور حب الشباب على بشراتهنّ. إيّاك ولمس هذه البثور مهما كان نوعها، لأن هذا الأمر سيخلّف آثاراً غير مستحبّة على بشرتك. كل ما يمكنك القيام به هو الصبر ريثما تختفي هذه الحبوب من تلقاء ذاتها، أو الذهاب إلى اختصاصي الجلد للكشف عنها والحصول على العلاج المناسب لإزالتها.
ضعي كريم الليل
كريم الليل ليس مستحضراً مكملاً لـ روتين العناية بالبشرة، بل هو أحد العناصر الأساسية لصحّة بشرتك. في المساء، وبعد تنظيفها جيداً، تصبح البشرة جاهزة لامتصاص كريم العناية الذي سيحفّز عملية تجدّد خلاياها ويعزّز مرونتها، وهي الفترة التي تكون فيه البشرة في حالة راحة تامّة. اختاري كريم الليل بحسب حاجة بشرتك.
اغسلي فرش المكياج
قد لا تملكين الوقت الكافي لـ تنظيف فرش المكياج الخاصة بك، إلا أن هذه الخطوة ضرورية جداً لحماية بشرتك من البكتيريا التي يمكن أن تُهدّدها. نظّفي فرش المكياج على الأقلّ مرّة في الأسبوع من خلال نقعها في وعاء من الماء الفاتر والخل أو بإمكانك استخدام بخاخات خاصة لتنظيف الفرش.
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