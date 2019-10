أجمل موديلات الأظافر موضة شتاء 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 29 سبتمبر 2019 04:37 مساءً - ككل عام، يحمل الشتاء معه أروع اتجاهات المناكير ورسومات الأظافر، التي تكتمل بها إطلالة المرأة في هذا الموسم. فإن كنت من محبات موضة الأظافر وترغبين في الاطلاع على ترند رسومات الأظافر لشتاء 2020، فقد اخترنا لك في هذا المقال، أجمل موديلات الأظافر موضة هذا الشتاء، لتختاري من بينها ما يعجبك.



رسمة السلحفاة

تعد رسمة السلحفاة إحدى أجدد صيحات موديلات المناكير لشتاء 2020، وهي مزيج من الألوان الشتوية الدافئة التي تضفي على أظافرك لمسة أنيقة وراقية، حيث تتكامل ألوان الكراميل والأسود والبني لتشكل في ما بينها رسمة السلحفاة المميزة. وللحصول على أفضل موديل أظافر يمثل رسمة السلحفاة، ننصحك باستخدام Essie Nail Polish in On the Bright Cider، OPI Nail Lacquer in Black Onyx، وSally Hanson Complete Salon Manicure in Brown Nose.

رسمة السلحفاة



خطوط النيون الشفافة

قد يكون الشتاء ليس الوقت المناسب لاستخدام درجات النيون الزاهية، إلا أنه بإمكانك خطوط النيون الشفافة على أظافرك بطريقة ناعمة تلائم أجواء الشتاء، بحيث تطبقين المناكير الشفاف على كامل أظافرك، من ثم ترسمين خطاً بلون النيون على كامل الظفر. ننصحك باستخدام Paintbox Nail Lacquer in Like Spring وZoya Nail Polish in Tilda.

خطوط النيون الشفافة



الأظافر المرصعة بأحجار الراين

تُعتبر الأظافر المرصعة موضة شتاء 2020، وهو موديل أظافر أنيق جداً وناعم في الوقت نفسه، وبإمكانك الحصول عليه في المنزل، بحيث تقومين أولاً بتطبيق المناكير الشفاف على كامل الأظافر، ومن بعدها مباشرة تلصقين أحجار الراين على أظافرك بطريقة متناسقة بعيداً عن المبالغة. ننصحك باستخدام Nails Inc. NailPure Top Coat و China Glaze Gleam Team Stud Rhinestone Kit.

الأظافر المرصعة



الأظافر المزينة باللؤلؤ

يبدو أن اللؤلؤ سيكون موضة رائجة جداً خلال شتاء 2020، وهي ستكون مستخدمة على نطاق راسع، لا سيما في ما يتعلق بتزيين الأظافر، حيث أن الأظافر المزينة باللؤلؤ ستشكل خياراً رائعاً لمناسبات الشتاء. بإمكانك تغطية كامل الظفر بحبات اللؤلؤ أو وضع بضع حبات فقط على الظفر. ننصحك باستخدام Wet N Wild Clear Nail Protector وAster Rhinestones & Pearls for Nails

الأظافر المزينة باللؤلؤ



الفرنش المزين بالأحمر

إذا كنت من محبات المناكير الفرنش، فلا تترددي في اعتماده هذا الشتاء، مع إضافة لمسة مميزة إليه من خلال تطبيق المناكير الأحمر اللامع على طرف الظفر وبشكل طولي. ننصحك باستخدام Butter London Patent Shine Nail Lacquer in Her Majesty's Red و Chanel Les Vernis Longwear Nail Colour in Pure White.

الفرنش المزين بالأحمر

?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

Advertisements

تابعي أيضاً

مناكير النجمات في حفل جوائز أيمي 2019

مناكير لليوم الوطني السعودي

أجمل أكسسوارات الأظافر ترند الموسم