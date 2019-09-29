ماسك الشوفان لتنظيف البشرة الحساسة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 29 سبتمبر 2019 04:37 مساءً - البشرة الحساسة تحتاج إلى تنظيف عميق مثل أنواع البشرة الأخرى، ولكن قد لا يناسبها أيّ مواد قد تؤثر بشكل سلبي على حساسية البشرة، أو تسبب لها أيّ نوع من الالتهابات.



والشوفان يُعتبر أحد المواد الطبيعية التي يمكن اعتمادها مع الماسكات والتي تخلص بشرتكِ من الشوائب والأوساخ، ولكنها بالوقت نفسه تتمتع بخصائص ملطفة على بشرتِك، لهذا إليكِ أنواع ماسكات الشوفان لتساعدكِ في تنظيف بشرتكِ الحساسة.



ماسك الشوفان والحليب

ماسك الشوفان والحليب



- نصف كوب حليب

- ملعقة صغيرة شوفان

- ملعقة صغيرة عسل أبيض

- ملعقة صغيرة زيت زيتون



اخلطي المكونات مع بعضها، وضعي الخليط فوق بشرة الوجه.

يفضل ترك الخليط لمدة 20 دقيقة.

اغسلي بشرتكِ بالماء الفاتر.

كرري الماسك مرة أسبوعيًّا لـ تنظيف البشرة باستمرار.



ماسك الشوفان والموز

ماسك الشوفان والموز



- ملعقة صغيرة شوفان

- ملعقة صغيرة زيت زيتون

- ملعقة كبيرة موز مهروس





بعد خلط المواد مع بعضها، ضعيها على بشرتكِ، مع فرك الماسك بلطف حتى يقشر الشوفان أيّ أوساخ عالقة.

اتركي الخليط على بشرتكِ لمدة 30 دقيقة، ثم اشطفي وجهكِ بالماء.

مع تكرار الماسك مرة أسبوعيًّا سوف تلاحظين الفرق في نضارة بشرتِك.



ماسك الشوفان والخيار

ماسك الشوفان والخيار



- ملعقة كبيرة شوفان

- ملعقة كبيرة حليب

- ملعقة كبيرة خيار مهروس



اخلطي المكونات مع بعضها، وضعيها على بشرتكِ، مع الفرك بلطف.



اتركي الخليط لمدة نصف ساعة ثم اشطفي وجهكِ بالماء.

جربي الماسك مرة أسبوعيًّا للحصول على وجه خالٍ من العيوب والشوائب.

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