الشعر الأرجواني الداكن من وحي النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 29 سبتمبر 2019 04:37 مساءً - ظهر الشعر الأرجواني في سبعينيات القرن الماضي، واستطاع أن ينال إعجاب السيدات وبالأخص اللواتي ينشدن إطلالات جريئة ولافتة. وأخيرا، عاد هذا اللون ليزيّن خصلات الشعر ويزيد من تسريحاته غرابة وعصرية.



إذا كنت ممّن يعشقن الإطلالات المميّزة والفريدة، إليك أبرز تسريحات النجمات بالشعر الأرجواني والتي يمكنك أن تستوحي منها تسريحتك الخاصة.



1. نيكي ميناج Nicki Minaj

نيكي ميناج



من المعروف عن المغنية الشابة نيكي ميناج خياراتها الفريدة التي تتخطى حدود الجرأة، وهي في هذه الإطلالة تثبت من جديد أنها قادرة على اختيار ما يحلو لها من تسريحات من دون قيود أو شروط. اختارت أن تترك شعرها الذي يتراوح لونه بين الابيض الفضي والأرجواني، رطباً لتزيد التسريحة جرأة.



2. ريجينا كينغ Regina King

ريجينا كينغ



اختارت الممثلة الأميركية ريجينا كينغ تسريحة الضفائر المجدولة والطويلة، وقد أضفت لمسة من الحيوية عليها من خلال الخصلات الأرجوانية.



3. لانا كوندور Lana Condor

لانا كوندور



الممثلة والراقصة الأميركية لانا كوندور، بدت في غاية الشباب مع تسريحة الشعر القصير والمموّج الذي زيّنته بخصلات شبه مخفية باللون البنفسجي عند أطرافه. وقد اختارت لانا أن تُدخل اللون البنفسجي خلسة إلى شعرها اذ أنها لم تعتمده بشكل مبالغ.



4. كايلي جينير Kylie Jenner

كايلي جينير



درجة الأرجواني التي اختارتها كايلي جينير هي أقرب إلى الأزرق ولكنها بدت منعشة ومشرقة. اختارتها لتزيّن شعرها الأسود القصير فمنحته لمسة لافتة.



5. كاتي بيري Katy Perry

كاتي بيري



رغم أن إطلالات كاتي بيري عادة ما تكون غريبة، فقد بدت في هذه الإطلالة تحديدا أقرب إلى كلاسيكية الريترو مع لمسة جريئة. فقد اختارت تسريحة الشعر المموّج وأضفت لمسة غريبة من خلال تلوين الخصلة الجانبية فقط باللون البنفسجي.

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6. ديمي لوفاتو Demi Lovato

ديمي لوفاتو



تبدو ديمي لوفاتو للوهلة الأولى أنها صاحبة شخصية هادئة، لكنها في الحقيقة تتمتع بشخصية لعوب تبحث عن كل ما هو غريب ومميز. اختارت ديمي أن تجمع بين اللونين البنفسجي والفضي في خصلات مموّجة، زيّنت أطراف شعرها المتفاوت الطول.



7. جاستين سكاي Justine Skye

جاستين سكاي



خلال حضورها أحد المهرجانات، استطاعت المغنية السمراء جاستين سكاي أن تلفت الأنظار من خلال تسريحة شعرها الأسود المرفوع على هيئة كعكة باللون البنفسجي توسّط أعلى رأسها.



8. جيسي جاي Jessie J

جيسي جاي



بدورها اختارت جيسي جاي تزيين شعرها الأسود الطويل والمنسدل بخصلات عند أطرافه باللون البنفسجي، وهو خيار جعلها تحافظ على هدوء إطلالتها مع لمسة عصرية ناعمة.

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