فساتين سوداء على طريقة مايا دياب الجذابة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 29 سبتمبر 2019 04:37 مساءً - الأسود من أجمل الألوان على الفساتين والأزياء النسائية، حيث إنه يوحي بالأناقة والأنوثة، كما أنه كلاسيكي ولا مجال للخطأ عند اعتماده لمختلف المناسبات الرسمية منها والكاجوال، لكن هنالك بعض النساء اللواتي يعتمدنه بأسلوب كئيب وممل وهنالك اللواتي يعتمدنه بأسلوب عصري ولافت، ومايا دياب من النوع الثاني، وقد شاهدناها مؤخرًا في عدد من الاطلالات الجذابة باللون الأسود، وإليكِ بعض الأمثلة.



فستان قصير أسود اختارته مايا دياب

مايا دياب في فستان أسود قصير





شاهدنا مايا دياب في إحدى الاطلالات الصباحية مؤخرًا على البحر، وقد اختارت اطلالة لافتة جمعت بين الأناقة والعصرية في فستان قصير باللون الأسود، له قصة الكورسيه من الأعلى، مع تنورة كلوش قصيرة، وقد نسقت معه حذاءً بكعب عالي من الجلد الأسود أيضًا، وأقراطًا ذهبية كبيرة وقبعة أنيقة باللون الأحمر.





فستان براق أسود اعتمدته مايا دياب

إطلالة عصرية في فستان براق أسود اختارتها مايا دياب





على المسرح شاهدنا مايا دياب في إحدى الاطلالات، وقد اختارت فستانًا قصيرًا بتصميم جريء باللون الأسود البراق من بالمان Balmain، بقصة الكتف الواحدة مزينًا بأحزمة معدنية من أحد الجوانب، وقد نسقت معه حذاءً بكعب عالٍ أسود وأقراطًا بارزة.





اطلالة دراماتيكية في فستان أسود اعتمدتها مايا دياب

اختارت مايا دياب فستان تول أسود

تعشق مايا دياب الاطلالة الدراماتيكية، لكنها قلّما تختار الفساتين ذات الطابع الرومانسي، وهنا اطلالتها كانت مزيجًا بين الأسلوب الدرامي مع لمسات أنثوية رومانسية، وقد اختارت فستان كشكش من التول الأسود من نيكولا جبران Nicolas Jebran من دون أكمام، وتنوته منفوشة مع شق على الساق، وقد نسقت معه صندلًا أسود بكعب عالٍ.



مايا دياب تتقن فن تنسيق الملابس وتحوّل جميع الاطلالات التي تعتمدها، إلى صيحات موضة عصرية ومنها اللون الأسود الذي اعتمدته مؤخرًا في مختلف المناسبات، على فساتين بتصميمات لافتة ومبتكرة جمعت بين الأناقة والجاذبية.









