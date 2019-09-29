إطلالات ميغان ماركل بعد الولادة وإحداها في الحجاب

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 29 سبتمبر 2019 04:37 مساءً - ميغان ماركل Meghan Markle اسم غنيّ عن التعريف، وهي إحدى أشهر أيقونات الموضة في عصرنا الحالي، واطلالاتها قبل وبعد أن دخلت العائلة الملكية البريطانية، تميزت بالأناقة والأنوثة، وخلال فترة الحمل رصدنا لها عددًا من الاطلالات الرائعة، التي أظهرت من خلالها التغيرات في جسمها بطريقة أنيقة وغير مبالغ بها، وبعد الحمل أيضًا شاهدنا ماركل في عدد من الاطلالات اللافتة، ولا سيّما مؤخرًا في رحلتها لأفريقيا، وإحدى هذه الاطلالات كانت في الحجاب، وإليكِ التفاصيل.



ميغان ماركل في جمبسوت باللون الأسود

ميغان ماركل في جمبسوت باللون الأسود





شاهدنا ميغان ماركل Meghan Markle مؤخرًا، في اطلالة أنيقة وفيها لمسات من العصرية، حيث اختارت جمبسوت ناعمًا باللون الأسود من دون أكمام، وياقتة مفتوحة على شكل حرف V، ومزيّنًا بحزام على الخصر، وقد نسقت معه حذاءً كلاسيكيًّا بكعب عالٍ باللون الأسود أيضًا، وأقراطًا لافتة باللون الذهبي.





لوك كاجوال نسقته ميغان ماركل

لوك كاجوال اعتمدته ميغان ماركل في جاكيت الجينز



اطلالات كاجوال شاهدنا بها ميغان ماركل Meghan Markle وزوجها الأمير هاري Prince Harry، وقد اعتمدت هي بنطلون جينز أسود مع قميص باللون الأبيض، ومن فوقهما اختارت جاكيت جينز أزرق، وأكملت الاطلالة بحذاء من دون كعب من الجلد باللون العسلي.





فستان ماكسي اختارته ميغان ماركل مع الحجاب

اعتمدت ميغان ماركل فستان ماكسي أنيق مع وشاح على رأسها





اطلالة أنيقة ذات طابع محافظ، تألقت بها ميغان ماركل Meghan Markle برفقة زوجها الأمير هاري Harry، الذي بدوره اختار بدلة رسمية سبور باللون الرمادي، اطلالة ميغان كانت عبارة عن فستان ماكسي باللون الزيتي بقصة القميص، وقد نسقت معه حذاءً باللون البيج من دون كعب، وزينت رأسها بوشاح باللون الأبيض السكري.



شاهدي اطلالات ميغان ماركل Meghan Markle في أفريقيا في أول ظهور رسمي لها بعد الولادة، وأخبرينا رأيكِ بها.