كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 29 سبتمبر 2019 04:37 مساءً -

مع وصولنا إلى العاصمة الفرنسية المعروفة بمدينة الفخامة والرقي، دخلنا الربع النهائي من أسابيع الموضة العالمية لموسم ربيع 2020 والذي يعد أسبوع الموضة في باريس آخر محطاتها، فلاحظنا رواج الموضة الشتوية كواحدة من ابرز اتجاهات الأزياء على منصات العروض لمختلف العلامات التجارية.

المعطف المطبع من كريستيان ديور Christian Dior



لم يسبق لنا أن رأينا في السابق تصاميم خاصة بالموضة الشتوية على منصات عروض الربيع، إلا أن أسبوع الموضة في باريس أثبت العكس هذا الموسم بالأخص مع التغيّر المناخي الذي يعيشه عالمنا اليوم بسبب الاحتياس الحراري أو آل Global warming والذي أثر بشكل كبير على عالم التصاميم. لذلك بدأت دور الأزياء بابتكار تصاميم تليق بكل الفصول.

دعونا نتعرّف اليوم على أبرز تلك الدور وعلى مجموعاتها التي حملت في طياتها لمسة شتوية فاخرة لموسم ربيع 2020.

الموضة الشتوية تطغى على أسبوع باريس للموضة لربيع 2020

أحذية البوط

بوط باللون البيج من سان لوران Saint Laurent



رصدنا الكثير من أحذية البوط على منصات ربيع 2020 خلال أسبوع الموضة في باريس. وأكثر ما لفتنا هو تصميم البوط الكلاسيكي ضمن مجموعة كريستيان ديور Christian Dior والذي جاء بفتحات من الجوانب لإضفاء لمسة صيفية عليه.

كذلك، شاهدنا البوط الجلدي العالي على منصة سان لوران Saint Laurent بألوان حيادية كلاسيكية تراوحت بين الأسود والبني والكاميل والبيج حتى للمسة ربيعية منعشة.

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المعاطف

المعطف من لانفان Lanvin



هي من القطع الأساسية لموسم الخريف والتي لاحظنا رواجها مؤخراً ضمن موضة الربيع. وللموسم القادم، قدمتها الكثير من العلامات في باريس بألوان وتصاميم مبتكرة.

رصدنا المعاطف مطبعة بالورود على منصة كريستيان ديور Christian Dior، وباللون الأسود الفاخر ضمن مجموعة سان لوران Saint Laurent، وبتصميم oversized على منصة لانفان Lanvin.

إطلالات المخمل

جاكيت مخمل من سان لوران Saint Laurent



كانت دار سان لوران Saint Laurent الرائدة في تقديم الأزياء المصممة من قماش المخمل ضمن مجموعتها لربيع 2020. فظهرت من خلال المعاطف والجواكيت الراقية.

التصاميم الجلدية

المعطف المخمل من سان لوران Saint Laurent



تربعت تصاميم الأزياء الجلدية على عرش موضة ربيع 2020 خلال أسبوع الموضة في باريس، فرصدناه على تصاميم الشورت ضمن مجموعة سان لوران Saint Laurent، ومن خلال هذا المعطف الجلدي باللون الأصفر لدى لانفان Lanvin.