ختام الجونة: نجمات يتألقن بفساتين جذابة وأخريات وقعن في فخ الموضة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 29 سبتمبر 2019 04:37 مساءً - اختتمت أمس فعاليات مهرجان الجونة السينمائي عن دورته الثالثة، وذلك بمدينة الجونة بمحافظة القاهرة، بحضور عدد كبير من نجوم العالم والعرب، وكل من يهتم بعالم السينما.



وبعد الكثير من الانتقادات التي نالت النجمات خلال فعاليات المهرجان، يبدو أن الكثير منهن انتبه جيدا لهذه التعليقات، للظهور بأفضل إطلالة على السجادة الحمراء بحفل الختام، بينما وقع في فخ الموضة بعض النجمات الأخريات.



أفضل إطلالات مهرجان الجونة السينمائية عن دورته الثالثة:



درة بفستان من زهير مراد Zuheir Morad

درة بفستان من زهير مراد Zuheir Morad





من أول يوم بالمهرجان لفتت درة الحضور بخيارتها الأنيقة والمميزة على السجادة الحمراء، وقد لقبها الجمهور بـ ملكة الأناقة، وقد اختارت للختام فستانا فخما من توقيع العالمي زهير مراد، مطرزا بالكامل بألوان البيبي بلو، ورفعت معه شعرها للوراء، وارتدت إكسسوارات بسيطة مع مكياج نود، ورسمة عيون القطة، لتبدو أكثر نعومة.





ستيفاني صليبا بفستان كشكش

ستيفاني صليبا بفستان كشكش

أما ستيفاني صليبا فقد اعتمدت على موضة الكشكش بلون البيبي بلو أيضا، قصير من الأمام، وبذيل طويل من الخلف، بدت أنيقة وطويلة بهذا الموديل، وقد نسقت معه شنطة ميني من ديور باللون الفضي لتناسب الحذاء المستوحى من الثمانينيات، للمسة كلاسيكية.





بوسي شلبي بفستان أخضر براق من توقيع تمرازا Temraza

بوسي شلبي بفستان أخضر براق من توقيع تمرازا Temraza



تعرضت بوسي شلبي للكثير من الانتقادات حول إطلالتها الفترة الماضية، فيبدو أنها انتبهت لهذه التعليقات، لتظهر لنا بإطلالة مميزة بفستان أخضر براق أنيق ومميز من توقيع مصممة الأزياء المصرية فريدة تمرازا.





إنجي المقدم بفستان من الشراشيب من كوجاك Kojak

إنجي المقدم بفستان من الشراشيب من كوجاك Kojak



من النجمات أيضا اللاتي أحسنّ اختيار الإطلالة في ختام مهرجان الجونة السينمائي 2019، أنجي المقدم، بفستانها الميدي الطويل، المطرز بالشراشيب الطبقية ، وبدت معه طويلة وبجسد ممشوق، من توقيع مصمم الأزياء المصري مهند كوجاك.





نجمات وقعن في فخ الموضة:





مي الغيطي بفستان من الكشكش الطبقي

مي الغيطي بفستان من الكشكش الطبقي





اختارت مي الغيطي فستانا مغطى بالكامل بالكشكش الطبقي من توقيع مهند كوجاك، ولم يبد الفستان مناسبا لشكل جسمها على الإطلاق، إذ بدت مي الغيطي صغيرة جدا في الحجم داخل الفستان، مما عرضها للكثير من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي.

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دينا الشربيني بفستان قصير براق فوشي

دينا الشربيني بفستان قصير براق فوشي



اختارت دينا الشربيني فستانا باللون الفوشي البراق من توقيع فريدة تمرازا، وبدت دينا باهتة قليلا مع لون الفستان، بالإضافة إلى لون الشعر والمكياج الذي لم يكن موفقا، وكذلك ظهرت بفقدان كبير للوزن.





أيتن عامر بفستان أسود براق منفوش

أيتن عامر بفستان أسود براق منفوش





اختارت أيتن عامر فستانا أسود منفوشا لم يبد عصريا، من توقيع دار Pronovias، ولكنها اختارت مكياجا مميزا بألوان النود، مع ظل الجفون الرمادي، ورفعت شعرها قليلا للوراء.

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