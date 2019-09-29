دار Bvlgari تطلق ساعتها الأيقونية الجديدة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 29 سبتمبر 2019 04:37 مساءً - في احتفالية مميزة في قاعة راوند هاوس Round House في لندن، أطلقت دار بولغري Bvlgari, الإيطالية العريقة، ساعتها الجديدة التي تحمل اسم سربينتي سيدوتوري Serpenti Seduttori، والتي تُكمل سلسلة الساعات الأيقونية التي تحمل هذا الاسم، وتُعدّ واحدة من أكثر الساعات شهرة ورفاهية في العالم، حيث تأتي هذه الساعة لتكون شاهدًا جديدًا على القدرات الإبداعية لهذه الدار، من خلال التصميم المميز المستوحى من شكل رأس الأفعى، مع السوار المعدني المرن المزين بقطع من الأحجار الكريمة بأسلوب كابوشون cabochon.







إبداع وابتكار على مر السنين

Serpenti Seduttori عام 1961



وتزامنًا مع هذا الاحتفال، أقامت دار بولغري Bvlgari، معرضًا حصريًّا في متجرها الرئيسي في شارع بوند ستريت Bond Street في لندن، لإلقاء مزيد من الضوء على مراحل التطور والابتكار التي شهدتها ساعات سربينتي Serpenti الاستثنائية، منذ إطلاقها لأول مرة في الأربعينيات من القرن الماضي، مرورًا بالمراحل التالية التي تشي بلمسات إبداعية أهّلتها لأن تنتمي إلى مجموعة تراث بولغري Bvlgari Heritage .





ويقدم المعرض نماذج مدهشة لكثير من التصميمات التي ذاع صيتها في السنوات الماضية، والتي تغطي مرحلة البدايات ثم مرحلة الخمسينيات التي شهدت ظهورًا مميزًا للساعات المستوحاة من أشكال الحيوانات البرية، والتي تأخذ فيها القاعدة أشكالًا مربعة ودائرية ومستطيلة وثُمانيّة الأضلاع، فيما يأتي السوار مزينًا بما يشبه الحراشف التي تضيئها حبات الماس وكرات الذهب والمينا، والأحجار الكريمة، مع ظهور واضح لحجر اليشم jade .





وقد لفت انتباهنا في هذا المعرض قلادة نادرة من المينا متعددة الألوان من مجموعة سربينتي Serpenti، يعود تاريخها إلى عام 1969 وهي الوحيدة من نوعها حاليًّا في مجموعة بولغري التراثية – وتأتي على شكل قطعة مخملية الملمس من الصفير، مقصوصة بأسلوب كابوشون cabochon.الذي يتوج رأس الأفعى، كما توقفنا عند النماذج المصنّعة من ألوان الذهب المختلفة في توليفات لونية جريئة، وحرفية فائقة التعقيد والتطور.