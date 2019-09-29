اطلالات محجبات من وحي أسابيع الموضة لربيع وصيف 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 29 سبتمبر 2019 04:37 مساءً - منذ انطلاق أسابيع الموضة العالمية في نيويورك ولندن وميلان، وصولا إلى باريس، للأزياء الجاهزة لربيع وصيف 2020، أثارت هذه الأسابيع ضجة كبيرة بالعالم ككل، خاصة أنها واحدة من أهم الفعاليات والأحداث بعالم الموضة.



وأصبحت عيون كل الصبايا على المجموعات المختلفة لبيوت الأزياء، والتي تحرص هي بدورها على تلبية احتياجات كل الصبايا، فلم نعد نستغرب عندما أصبحنا نشاهد تصاميم محتشمة وأنيقة، تلائم الصبايا المحجبات مثلا.



وقد اخترنا لك اليوم مجموعة من أجمل أزياء محجبات، من وحي أسابيع الموضة لربيع وصيف 2020.





البدل الأنيقة بالورود من Marc Jacobs

البدل الأنيقة بالورود من Marc Jacobs





لفتنا ظهور موضة البدل بأكثر من شكل مميز، على سبيل المثال بأسبوع الموضة في نيويورك، شاهدنا عروض Marc Jacobs مارك جايكوب ببدل مطبّعة بالكامل من الورود، لإطلالة تجمع بين النمطين العصري والكلاسيكي، للصبايا صاحبات الروح المرحة، مع الجاكيت القصير نسبيا، والبنطلون الشارلستون الواسع، والصدرية المزينة بالورود كذلك.





الفساتين مع الأكمام الطويلة من Brock Collection

الفساتين مع الأكمام الطويلة من Brock Collection





أفضل التصاميم التي يمكن للصبايا المحجبات اعتمادها هي موديلات الفساتين مع الأكمام الطويلة، التي لا تحتاج للكثير من التعديلات، كالتي شاهدناها بعروض Brock Collection، باللون الأسود الجذاب، مع الأزرار الأمامية، والكشكشة البسيطة لمنطقة ما بعد الخصر، مع حزام الخصر الأنيق بإكسسوار لامع، ونتوقع أن تكون هذه الفساتين إحدى القطع الأساسية للمحجبات في ربيع 2020.





الموديلات مع تصميم الكاب

الموديلات مع تصميم الكاب





لطالما كانت موضة الكاب تزيد المرأة فخامة، وقد كسرت بعض بيوت الأزياء الشكل التقليدي والكلاسيكي للكاب، مع تصاميم أكثر عصرية وعملية، كالجمبسوت برسومات الورود من Richard Quinn، مع تصميم الكاب من الخلف، المناسب للصبايا المحجبات، لإطلالة مميزة بمناسباتك النهارية الفخمة.



وكذلك كانت موجودة الفساتين الناعمة الميدي الطويلة بمجموعة Marina Moscone، الذي يمنح الصبية المحجبة إطلالة محتشمة وفخمة وملكية أيضا.



ومع تصميم الكاب، اعتمدي دائما على لفة حجاب بسيطة وقصيرة، حتى تبرزي جمال تصميم الكاب.

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الجمبسوت الواسع مع الأزرار الأمامية

الجمبسوت الواسع مع الأزرار الأمامية





يبدو أنّ المحجبات محظوظات هذا الموسم بشكل كبير، خاصة مع هيمنة موضة الـ Over Size على أزياء ربيع 2020، خاصة التي كانت بموديلات الجمبسوت العصرية، مع الأزرار الأمامية وساق البنطلون الواسعة، لإطلالة محتشمة للمحجبات، كعروض Isabel Marant.

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