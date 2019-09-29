مستشار "يونيسيف" بمصر: مبادرة "دوّي" تستهدف الفتيات من 10 إلى 18 عاما

قال الدكتور خالد درويش، مستشار منظمة اليونيسيف في مصر، إن اسم مبادرة "دوّي" مشتق من كلمة عربية بمعنى الصوت المسموع والمُدوِّي، وذلك لما لها من تأثير ومردود في المجتمع.

وأضاف درويش خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي حسام الدين حسين ببرنامج "صباح الورد" المُذاع على فضائية TeN، أن المبادرة تهدف إلى تمكين الفتيات في مصر وأيضًا الشباب، من خلال بعض الأنشطة لتنمية مهاراتهم والقدرة على الحصول على حقوقهم والخدمات التي توفرها الدولة.

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وأوضح درويش في مداخلته، أن المبادرة تستهدف الأطفال من عمر 10 لـ 18 سنة، وهي فترة الطفولة والمراهقة، للتعامل مع الأسباب الجذرية لمشاكل الأطفال مثل "العنف، زواج القاصرات، ختان الإناث، التسرب من التعليم".

وأكد أن المجلس القومي للأمومة والطفولة، تبنى القضية (المبادرة)، لنشرها بين الجهات الحكومية والوزارات.