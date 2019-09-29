راهبات وواعظات يطرقن أبواب النساء بالمنيا: معا لمكافحة الشائعات

"حارب الشائعات"، شعار اتخذته عدد من راهبات وواعظات ورائدات ريفيات، اتفقن جميعا على مساندة الدولة من خلال حملة لطرق الأبوب في المنيا، دشنها المجلس القومي للمرأة، داخل 13 قرية على مستوى المحافظة، في الفترة من 29 سبتمبر وحتى أول أكتوبر المقبل.

وتهدف المبادرة إلى حث السيدات المصريات في جميع المواقع على مساندة الدولة المصرية في حربها ضد الشائعات المغرضة، التي تستهدف زعزعة أمن واستقرار المجتمع.

قالت دكتورة رشا المهدي مقررة فرع المجلس القومي للمرأة، إن الحملة يجري تنفيذها بالتعاون مع الأمانة العامة بالقاهرة، من خلال تنظيم زيارات منزلية للسيدات لتوصيل رسائلها عن طريق فريق عمل يضم (راهبة، واعظة، أعضاء الفرع، رائدات ريفيات، موظفين المجلس، محامى مكتب الشكاوى)، على أن يجري تنظيم 100 زيارة لكل رائدة في اليوم الواحد ليصل بذلك إجمالي الزيارات المنفذة على مدار الثلاثة أيام 15 ألف زيارة.

وأضافت أن القرى المستهدفة من الحملة تضم: الحواصلية، طهنا الجبل، بني مهدي، نزلة عبيد، صفط اللبن بمركز المنيا، قرى: العور، منقطين، أبو سيدهم بسمالوط، قرى: دلجا، البدرمان، بني حرام بديرمواس، وقريتي: تندة ، بني روح بمركز ملوي.