بين الحزن والمطالبة بالإعدام.. كيف تفاعلت النجمات مع قضية الطفلة جنة؟

أصاب الحزن، الشارع المصري بأكمله، من قصة الطفلة جنة محمد سمير (5 سنوات) ضحية التعذيب والاغتصاب في الدقهلية، وزاد منه، إعلان وفاتها، أمس السبت، وهو الأمر الذي دفع عددا من نجمات الفن إلى إعلان تعاطفهن مع القضية، والمطالبة بتوقيع أقصى عقوبة على من تسببوا في وفاتها.

ويرصد "هُن" عبر السطور التالية، ما قالتهال نجمات عن قضية الطفلة جنة.

إسعاد يونس

جاء تعليق الفنانة إسعاد يونس على قضية "جنة" مقتضبا للغاية، ولكنه حمل معاناة كبيرة عانتها الفنانة عقب معرفتها بالخبر، إذ كتبت عبر فيس بوك: "جنة منيِّمتنيش".

وتعرضت الطفلة جنة للتعذيب على يد جدتها لأمها بعد انفصال والديها (الأب كفيف) و(الأم لديها إعاقة في إحدى عينيها)، حيث تعدت جدتها عليها بالضرب والحرق في أماكن حساسة بجسدها عقابا لها على تبولها اللإرادي، قبل أن تتوفى أمس، في مستشفى المنصورة الدولي، متأثرة بإصاباتها وبعد بتر في ساقها اليسرى.

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شيرين رضا

حزن شديد ظهر من تعليق الفنانة شيرين رضا عبر حسابها على "تويتر"، إذ كتبت: "جنة ماتت بعد ما اتعذبت على إيد أقرب الناس ليها، بس يا تري في كام جنة غيرها منعرفش عنهم أي حاجة؟؟.. لو شكيت ولو للحظة إن في حد بيعذب طفل.. بلغ عنه فورا".

كنده علوش

وصفت الفنانة كنده علوش، عبر حسابها على "تويتر"، ما حدث مع الطفلة جنة، بأنه من أبشع القصص التي مرت عليها، وطالبت بإعدام مرتطبيها.

وعلقت كنده على الواقعة: "كيف ممكن يكون في بشر بها القسوة، وقادرين يمارسو قسوتن وبشاعتن على أطفالن، من مِيَز السوشال ميديا القليلة أنها تسلط الضوء على هيك قصص، وتشكل ضغطا لعقاب المجرمين، ممكن هالشي يخلي الناس تخاف شوي، وتفكر قبل ما ترتكب جرائم من هالنوع"، مطالبة كذلك بإعدام جدة وخال الطفلة.