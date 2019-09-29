ما هي "الإبر التفجيرية" وكيف تساعد النساء على الإنجاب؟.. طبيب يجيب

أسئلة كثيرة باتت تطرحها الفتيات من خلال منصات التواصل الاجتماعي، عن فائدة استخدام الحقن التفجيرية، وهل بالفعل تساعد الفتيات على الإنجاب؟، أم أن استخدامها أو التوصية به ورائه أرباح مادية فقط.

وعن ماهية الحقن التفجيرية ووظائفها، يقول الدكتور رواء مصطفى، أستاذ أمراض النساء، أنها تستخدم في حالات علاج تأخر حدوث الحمل، وأطفال الأنابيب، والحقن المجهري، بالإضافة إلى أهميتها الكبرى وهي تنشيط عملية التبويض.

وأضاف أستاذ أمراض النساء، أن الحقن التفجيرية هي عبارة عن حقنة تحتوي على هرمونات human chorionic gonadotrophin، وهي متشابهة في التركيب الكيميائي لهرمون التبويض الطبيعي المحفز لنضوج البويضات.

Advertisements

وأشار إلى وظيفة الحقن التحفيزية، وهي تحفيز البويضة على الخروج من الجراب المخصص لها، وتحريكها إلى قناة فالوب، لإتمام إنتاج البويضة، لتلقيحها، وحصول الحمل.

وعن إطلاق اسم "تفجيرية" عليها، يقول أستاذ أمراض النساء، أنه جاء من "مساعدتها على فتح جراب البويضة وانطلاقها".

وأكد "وراء" أن هذه الحقنة لا تؤخذ إلا بأمر طبيب النساء المتابع للحالة، حتى لا تحدث آثار جانبية لا يحمد عقباها، لافتًا إلى أن هناك أنواعا كثيرة منها، فبعضها يؤخذ في العضل، وبجرعات معينة، وأنواع أخرى تؤخذ تحت الجلد.

ونوه إلى أنه في حال أخذ الحقنة من الصيدلي دون استشارة طبيب، قد يحدث في تلك الحالة، فرط تنشيط المبيضين، وهذا يعد ضررا كبيرا للسيدات، ولذلك فإنه لا يحق لأحد إعطاء الحقنة، وتحديد ميعادها وجرعتها، سوى الطبيب المتابع للحالة.

ولحدوث حمل طبيعي، نصح أستاذ أمراض النساء، بتناول الحقنة التفجيرية قبل الجماع بيوم أو يومين فقط، وليس أكثر من ذلك.

وقال إنه عقب أخذ الحقنة، قد تلجأ السيدات إلى اختبار الحمل، فتجد حملا ولكن بصورة ضعيفة، إلا أن هذا الحمل غير حقيقي، ولكن هو نتيجة وجود باقي الهرمون الذي تم حقنهن به.