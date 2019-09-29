"القومي للمرأة" يطلق مبادرة "بلدي أمانة" لتوعية السيدات من الشائعات

قالت الدكتورة رانيا يحيى عضو المجلس القومي للمرأة، إن المجلس، أطلق اليوم، مبادرة "بلدي أمانة"، والتي تستمر لمدة 3 أيام، وتستهدف توعية المرأة المصرية لمواجهة الشائعات.

وأضافت "رانيا"، خلال حوارها مع الإعلامي حسام الدين حسين ببرنامج "صباح الورد" المعروض على فضائية TEN، أن المبادرة ستجوب جميع محافظات الجمهورية، من خلال "طرق الأبواب" لتوعية السيدات من جميع الفئات المختلفة.

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وأشارت "رانيا"، إلى ضرورة توعية السيدات المصريات حول ما تخوضه البلاد من حروب، لمكافحة الشائعات والأكاذيب، للتحريض ضد الدولة ومؤسساتها، حيث وصفت المبادرة بأنها "حائط صد" للدولة للتغلب على حروب الشائعات المنتشرة.

وأوضحت عضو المجلس القومي للمرأة، أن الشائعات في تستهدف بعض الأحيان، المرأة المصرية بشكل خاص، كالشائعات حول أسعار الخبز والأحوال الاقتصادية للبلاد، وكذلك التشكيك في الحملات الخاصة بالمصريات.