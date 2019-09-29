احذروها.. غسالة ملابس تنشر بكتيريا بين الأطفال والعاملين في مستشفى بألمانيا

أصيب العاملون في مستشفى ألماني، بالحيرة، بسبب انتشار نوع من البكتيريا على جلد الأطفال بوحدة العناية المركزة، مما دفعهم لإجراء اختبارات التلوث لجميع العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين لامسوا الأطفال.

وكانت جميع نتائج التحاليل سلبية، ما يفيد بأن مصدر البكتيريا ليس منهم، إلى أن تمكنوا من حل المعادلة التي صدمت الجميع، وتوصلوا إلى مصدرها.

وجاء في التقرير الذي نشرته الجمعية الأمريكية لعلم الأحياء الدقيقة، أن الإختبارات توصلت إلى نوع من البكتيريا هو المسبب للمرض، وتعرف بـ"Klebsiella oxytoca".

وتعرف هذه البكتيريا بالعدوى المكتسبة من المستشفيات، مثل الالتهاب الرئوي والتهابات المسالك البولية، وعدوى الأنسجة الرخوة، ونوع من التسمم بالدم والذي يصل في بعض الأحيان إلى صدمة الإنتان.

وذكر التقرير أن البداية جاءت بشكوك الأطباء حول الملابس التي يرتديها الأطفال، فأجروا الفحوصات للجوارب والقبعات التي يرتديها الأطفال لإبقائهم دافئين، وكانت الصدمة أن الملابس هي مصدر البكتيريا.

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وبفحص غرفة الغسيل بالمستشفى، وجدوا أن المستشفى يستخدم غسالة ملابس، مثل التي تستخدم في المنازل، وليس من النوع المخصص للمستشفيات الذي يستخدم المطهرات ودرجة حرارة عالية.

ووجدوا البكتيريا في الدرج الخاص بالمنظفات، ومنتشرة على الباب المطاطي للغسالة، وحوضين للغسيل موجودين بالغرفة.

وتوقفت العدوى من المستشفى، فور إبعاد الغسالة منه.

وأوضح التقرير، أنه من الجيد عدم تعرض أي من الأطفال للبكتيريا لفترة طويلة، ولم يصابوا بأمراض، ولكن الأهم في هذه القضية، أنها كشفت أمرا خطيرا نتعرض له يوميا دون دراية منا، مع الغسيل المنزلي.

وأضار إلى أنه إذا كان أحد الأشخاص المقيمين في المنزل مصابا بالمرض، فإن باقي الأفراد معرضين للإصابة بالبكتيريا، لذلك يجب رفع درجة الحرارة في مجفف الملابس، لمدة لا تقل عن نصف ساعة، أو تعريضها لضوء الشمس المباشر والهواء الطلق، نظرا لاحتواء أشعة الشمس على بعض خصائص التعقيم، مع ضرورة تنظيف الغسالة جيدا بعد غسل الملابس لأن الجراثيم تظل في حوض الغسالة بعد الانتهاء.