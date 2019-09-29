تعرف على شخصيتك من فنجان قهوتك.. المُرَّة صاحبها "أشد قسوة"

أكدت دراسة أُجريت في جامعة "إنسبروك" بالنمسا، أن تناول القهوة المُرَّة السوداء، تكون لدى مدمنيها علامة على أنهم مهزوزين نفسيا.
وبحسب ما ذكره موقع "روسيا اليوم"، يجب الحذر إذا كان صديقك أو شريكك يتجنب الحليب والسكر في فنجان قهوته، ويشدد على ضرورة مرارتها.
وشمل الاستطلاع، الذي نُشر في مجلة "Appetite"، نحو ألف مشارك، وأُجري في جامعة "إنسبروك" بالنمسا، حيث صنف المشاركون، الأطعمة المختلفة، بمقياس 6 نقاط، ثم خضعوا لاختبار يحدد سماتهم الشخصية.
ووجد مُعدِّا البحث الرئيسيين "كريستينا ساجيوجلو، توبياس جريتيماير"، أنه كلما كان المستهلك مستمتعا بالنكهات المرة، كانت سماته الشخصية أشد قسوة.
ووفقا للدراسة، يرتبط تفضيل الطعم المُرّ، بسمات شخصية حاقدة، وتظهر في المعاملات اليومية مع الآخرين، حيث كشفت نتائج سابقة عن أن تفضيل الأطعمة الحلوة، يزيد من رفق متناولها، وحماسه للمساعدة، في حين أن تفضيل الطعم المُرّ، يتصل بالصفات العدوانية، واستنباط أحكام أخلاقية أكثر قسوة وصرامة.
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