بالصور.. 6 مدن على عشاق الكافيين زيارتها.. في يوم القهوة العالمي

تشتهر بعض المدن بزراعة البن، ومدن أخرى بصنع القهوة المتقنة، ويسعى لتلك المدن عشاق ومحبي القهوة من كل العالم، لذا في اليوم العالمي للقهوة، إذا كنت من عشاق الكافيين، عليك زيارة تلك المدن.

حيث اكتسبت مدن حول العالم شهرة باحتوائها على أفضل أماكن لصناعة القهوة وتقديمها، ومنها:

روما

من أفضل الأماكن في إيطاليا لتناول فنجان قهوة عالية الجودة من "الإسبريسو"، فالقهوة جزء أصيل من الثقافة الإيطالية، وكانوا يقاومون تبني التقنيات الحديثة في صنعها.

لندن

تزدهر مقاهي "الإسبريسو" في مدينة لندن البريطانية منذ التسعينيات، وتميزت بمذاقها الفريد، فيما يحتوي الجانب الشرقي من المدينة على عدد أكبر من المقاهي.

سياتل

تحتوي مدينة سياتل الأمريكية،على عدد كبير من المقاهي، ما جعلها تحسن دوما من صناعة القهوة.

Advertisements

ملبورن

تعتبر القهوة جزءا من نمط الحياة في مدينة ملبورن الأسترالية، حتى أن أنها تستضيف معرضا للقهوة بشكل سنوي.

وللقهوة بالحليب شعبية كبيرة في ملبورن، أما قهوة "لات بيكولو" التي تحتوي على كميات أقل من الحليب، فهي مشروب يومي.

فيينا

تشتهر مدينة فيينا في النمسا بصناعة القهوة المميزة، واحتوائها على مقهى أدرجته منظمة "اليونسكو" ضمن التراث البشري غير المادي عام 2011.

ريكيافيك

تتمتع القهوة بشهرة واسعة في العاصمة الأيسلندية "ريكيافيك"، وتتصدر الدول الإسكندنافية أعلى معدل استهلاك قهوة للفرد في العالم بعد الهولنديين، وساهم عدم وجود شركات عملاقة لصنع القهوة التجارية، في ازدهار الشركات الصغيرة في البلاد.