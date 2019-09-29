بوزن زائد.. صور لأول ظهور للإعلامية فجر السعيد داخل مستشفى بباريس

بعد تواريها عن الأنظار لشدة مرضها الذي ألمَّ بها مؤخرا، كان أول ظهور للإعلامية الكويتية فجر السعيد إثر مرضها منذ نحو شهرين، مع أحد الوزراء السابقين من أبناء دولتها، فقد شاركت متابعيها عبر "تويتر"، صورة لأحدث ظهور لها من مستشفى في باريس، بعد وعكتها الصحية، برفقة الشيخ ناصر المحمد، رئيس مجلس الوزراء الكويتي سابقا.

وكتبت فجر السعيد، في تعليقها على الصورة: "سعادتي لا توصف برؤية سمو الشيخ ناصر المحمد، الله يحفظه، رفع معنوياتي بحرصه الشديد على سؤال الطاقم الطبي كله عن حالتي الصحية وتوصياته لهم.. زرع في قلبي سعادة لا توصف، حسيت إني اقتربت من الكويت برؤية سموه".

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وظهرت فجر السعيد في الصورة، التي جرى تداولها بشدة عبر منصات "السوشيال ميديا" المختلفة، بوزن زائد، وبشكل ملحوظ، كما ظهرت دون مكياج، ولكنها بدت سعيدة بتلك الزيارة، وأعادت نشر التغريدات التي تحمل نبأ زيارته لها.

مرض فجر السعيد

أصيبت الإعلامية فجر السعيد بوعكة صحية شديدة، دخلت على أثرها المستشفى، في بداية أغسطس الماضي، حيث كانت تجري عملية تحويل مسار، ولكن حدث تسريب في أثناء إجرائها لها، أصابها بتسمم في الدم شديد، فدخلت في غيبوبة ولم تفق منها سريعا، وتمكث حاليا في أحد المستشفيات بباريس لتلقي العلاج.