صور.. سارة نخلة ترد على مهاجمي فستانها الجريء: "مش بالحجاب"

نشرت سارة نخلة ، ملكة جمال سوريا السابقة، عدة صور، من مشاركتها في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، بفستان من اللون البستاج، وصفه المتابعون بأنه "جريء"، ونوع من "كيد النسا"، بعد انفصالها عن الممثل المصري أحمد عبدالله، لكنها لم تلتفت لتلك التعليقات، ونشرت صورا أخرى لنفس الفتسان، ولكن تلك المرة قررت ألا تغض البصر.

سارة نخلة ترد على المهاجمين

شاركت سارة نخلة، جمهورها ومتابعيها عبر إنستجرام، مجموعة من الصور الجديدة لنفس فستانها الجريء الذي ارتدته في حفل ختام فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة.

تفاعل سلبي من جمهور سارة نخلة، جاء مع صورها، غذ كتب أحد المتابعين: "هو أنتي لو كنتي موتي على الشكل ده، كنتي تقولي لربنا إيه لما يسألك ليه لبستي كده؟؟ علشان المصور ياخد كام صورة وأبقى مشهورة!! ياريت تعملي حاجة لآخرتك بجد".

تلك المرة، قررت ألا تقف متفرجة على الانتقاد، وردت قائلة: "ربنا يغفر لنا ويسامحنا، صدقني ربك كبير كبير أكبر ما تتخيل.. الحدوتة مش حدوتة حجاب وهدوم.. الحجاب حجاب القلب واللسان صدقني"، ولكنها تراجعت وحذفت التعليق بعدها بدقائق قليلة، كما حذفت تعليقات المهاجمين.

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سارة نخلة تتعرض للانتقاد بسبب ملابسها بعد الانفصال

تعرضت ملكة جمال سوريا السابقة سارة نخلة، لانتقاد من قبل متابعيها، بسبب فستانها، وربطوا ظهورها به، لانفصالها عن الممثل المصري أحمد عبد الله، حيث كان من بين التعليقات: "ده كيد النسا"، و"إيه الفتسان المفتوح ده.. حرام عليكي"، وكتب آخر: "كل ده عشان سيبتي أحمد".

انفصال سارة نخلة وأحمد عبد الله

انفصل الفنان أحمد عبد الله، منذ عدة أشهر، عن زوجته الفنانة السورية سارة نخلة، ووصلت مشاكلهما إلى النيابة ومحكمة الأسرة.

وقضت محكمة جنح أكتوبر، بحبس الفنان أحمد عبد الله محمود، لمدة عامين، لإدانته بخيانة الأمانة، في الدعوى المقامة ضده من سارة.

وقال المحامي عاصم قنديل، دفاع سارة نخلة، لـ"الوطن"، إن الحكم الصادر لصالح موكلته حضوريا، الاستئناف أصبح وجوبيا.

مهرجان الجونة

واختتمت فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، الجمعة 27 من سبتمبر الجاري، والتي كانت قد انطلقت مساء الخميس 19 من الشهر ذاته.

وشارك بالمهرجان 12 فيلما في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة.