في اليوم العالمي لها.. القهوة نكهات أشكال وألوان

يحتفل عدد كبير من دول العالم، في آخر شهر سبتمبر، بـ"اليوم العالمي للقهوة"، وبالتزامن مع تلك المناسبة المميزة، يستعرض "هن"، في التقرير التالي، أغرب نكهات القهوة حول العالم.

لابلاند قهوة

تمزج قطعة جبن لابلاند مع فنجان القهوة، في فنلندا، لإعطاء مذاق مختلف.

قهوة صفار البيض

يعتبر واحدا من أغرب نكهات القهوة، وأكثرها شعبية في فيتنام، حيث يقدم فنجان القهوة الساخن وعلى سطحه، صفار البيض مخلوط بالحليب المجفف والسكر.

قهوة روث الفيل

واحدة من أغلى أنواع القهوة في العالم، فتأتي من روث الفيلة بدولة تايلاند، وتبدأ عملية الإنتاج بوضع "حبوب البن" مع "خليط قطع الفاكهة" للفيلة، التي تبدأ بالتهامها، وينتظرون خروج الحبوب بعد 3 أيام عقب مرورها بالجهاز الهضمي، ثم بعد ذلك يُنقى الروث من الحبوب، وتغسل وتجفف ويتم تفحيمها.

وتعتبر قهوة روث الفيل، مزيجا في نكهتها بين الأزهار والشيكولاته، وتقترب كثيرا إلى طعم الشيكولاتة.

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قهوة بالشاي

يتناول عشاق القهوة في الصين خليط القهوة والشاي مع بعض التوابل، حيث توضع 4 أكياس من الشاي الأسود، والفلفل الأسود، والحليب المبخر، مع ملعقتين من القهوة.

قهوة لاجريما الأرجنتينية

هي عبارة عن فنجان قهوة مركز بنسبة 95%، ورغوة الحليب المكثف.

قهوة المغرب العطرية

قهوة المغرب مصحوبة بمزيج من التوابل، تتمثل في بذور السمسم والفلفل الأسود وجوزة الطيب ممزوجة كلها مع البن.