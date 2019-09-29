شيرين رضا بعد وفاة الطفلة جنة: "يا ترى في كام جنة ما نعرفش عنهم حاجة"

علقت الفنانة شيرين رضا، عبر حسابها على "تويتر"، عقب وفاة الطفلة "جنة"، صاحبة الـ 5 سنوات، أمس، متأثرة بإصابتها نتيجة للتعذيب والاغتصاب من أسرة والدتها.

وكتبت "رضا": "جنة ماتت بعد ما اتعذبت على إيد أقرب الناس ليها، بس يا ترى في كام جنة غيرها منعرفش عنهم أي حاجة؟".

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ووجهت شيرين رضا، نداء: "لو شكِّيت ولو للحظة إن في حد بيعذب طفل، بلغ عنه فورا".

وتفاعل متابعو الفنانة، مع التدوينة، حيث كان من ضمن التعليقات: "الإعدام راحة ليهم"، و"لازم يتعذبوا الأول بالضبط زي ما عملوا فيها.. القصاص.. وللأسف أختها كمان عذبوها وهي الآن في المركز، ومش قادرين ناخد أي موقف حتى إننا ناخدها في دور رعاية".

وفاة الطفلة جنة متأثرة بتعذيبها

توفيت الطفلة جنة محمد سمير، عقب تعرضها لكل أشكال التعذيب، من ضرب وحرق أجزاء من جسدها، على يد الجدة للأم في الدقهلية، فضلا عن الاغتصاب، والذي اتهم بشأنه، والدها، أخوالها الـ 3 في محضر رسمي، أمس.

ودُفنت الطفلة، بعدما تم استخراج ترخيص بدفن القدم المبتورة (اليسرى)، إلا أن أسرتها لم تستلم الطرف المبتور، ووضع في ثلاجة المستشفى، إلى أن تم إرفاقه، أمس، بجثمانها، بعد أن ظلت "جنة" لمدة 3 أيام داخل غرفة العناية المركزة بمستشفى المنصورة.