محمد الشريف يكشف أساليب اختيار الفنانين لإطلالاتهم في المهرجانات

يفرض العمل في مجالات الفن المختلفة، ظهور النجوم والمشاهير في أبهى صورهم، سواء في تصاميم الملابس أو الإكسسوارات والمكياجات وغيرها، لذا كان ما يعرف بالـ"لوك" مسئولية خاصة لـ"الستايليست". قال خبير الموضة محمد الشريف، إن قيام الـ"ستايليست" بمهمته يقتضي التحدث مع الفنان أو الفنانة ليفهم شخصيتهم وألوانهم المفضلة واتجاهاتهم في الموضة؛ ليستطيع اختيار الـ"لوك" أو الإطلالة المناسبة التي تترجم للجمهور الذي يشاهده.

اقرأ أيضًا:

وأكد "محمد الشريف"، على ضرورة أن يكون الـ"لوك" متناسق مع ظروف المكان والحدث الذي يظهروا فيه الفنان، وكل إيفنت أو مهرجان يختلف عن غيره من حيث الوقت والفصل المقام فيه، سواء كان صيف أو شتاء أو ربيع أو خريف لأن كل هذه عوامل لا يصح إهمالها حتى تساعدنا أن نختار الـ"لوك" الصحيح، سواء من ألوان أو أقمشة أو شكل الـ"ميك آب" وتنسيقه بالشعر وقال إنه يرى دائما أن الفنان أو الفنانة يحتاجون إلى شخص يفهم حتى يبرز جماله ورونقه ويترجم شخصيته من خلال ملابسه، وليس عيبا أن يستعين الفنان مهما كبر، بشخص لأن الفنان مهما كان اطلاعه لا يصل لخبرة من يعملون في هذه المنطقة. وأضاف محمد الشريف أنه لابد أن يكون الفنان متطلعا على كل خطوط الموضة حتى يكون دائما أنيق وعصري في نظر الجمهور.

قد يهمك أيضًا: