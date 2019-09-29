رغم مرارتها.. عشاق القهوة: "هنشربها.. ومستعدين نبقى مدمنين"

يعرف عشاق القهوة أنها إدمان، إلا أن دراسة جديدة أجراها خبراء الصحة، أكدت تحول من يتناولون القهوة بشكل يومي منتظم، إلى مدمنين.

وقال كبير الأطباء النفسيين وعلاج الإدمان في قسم الصحة بموسكو، يفجيني بريون، لوكالة "موسكو"، إنه إذا توقف الإنسان عن تناول القهوة فجأة، قد تحدث له أعراض الانسحابية"، وهي مجموعة من الأعراض التي تصيب الإنسان عند إقلاعه عن تناول "مواد كحولية، أو أدوية مخدرة، أو مخدرات".

عشاق القهوة: مستعدين ندمنها

أيتن محمد (19 عاما)، قالت لـ"هن"، إنها لا تستطع إكمال يومها الدراسي في الجامعة، دون قهوة الصباح، التي تضبط لها مزاجها السيء، وتساعدها على الإفاقة واستقبال اليوم الجديد.

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وعن إمكانية تحولها إلى مدمنة للقهوة، أكدت استعدادها تماما لتلك الحالة: "عادي.. ما أنا مدمنة حاجة حلوة مش وحشة".

ووافقت هنا ماجد (24 عاما)، "أيتن"، في الرأي، مشيرة إلى أنها بمجرد دخلوها مكتبها حيث تعمل، يجب أن تتناول فنجانا من القهوة فورا.

واشارت إلى أن هذا الفنجان، يساعدها على التركيز في العمل طوال اليوم، ولا تحتاج غالبا إلى أكثر من فنجان واحد: "أيوة انا مدمنة القهوة، وعمري ما هبطلها، وأبطَّلها ليه؟، دي حاجة حلوة، وهشربها هشربها".