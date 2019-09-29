لمرضى الكوليسترول.. الجرعة الملائمة لشرب القهوة

يعاني مرضى الكوليسترول من بعض المشاكل الصحية، ويؤدي إفراطهم في شرب القهوة، إلى متاعب صحية، حيث أنه لا يجوز شرب أكثر من 3 إلى 4 فناجين يوميًا.
وذكر موقع "بولد سكاي" الهندي، أن كمية الكافيين الكبيرة، قد تتسبب في الإصابة بنوبات تعرق، والإسهال، والصداع، وزيادة العصبية، وسرعة الاستثارة، وخفقان القلب، كما لا يجوز شرب أكثر من فنجانين دفعة واحدة.
وأوضح الموقع أن كوبا واحدا من القهوة الإسبريسو، أكثر مفعولًا من قهوة الفلتر، لذلك يؤدي إلى ارتفاع مستوى الكوليسترول، ولهذا السبب، على مرضى الكوليسترول شرب قهوة الفلتر بدلا من الإسبريسو.
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