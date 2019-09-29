السودانيات يدخلن مجال كرة القدم بـ "زيّ خاص".. الانطلاق غدا على استاد الخرطوم

بعد احتكار دام لسنوات طويلة، احتكر فيها الرجال مجال كرة القدم في السودان، اقتنصت السيدات السودانيات، فرصتهن للتواجد في الملاعب السودانية، وذلك بعد الإعلان أمس السبت، عن بدء دوري كرة القدم السوداني للسيدات، والذي يعد أول منافسة رسمية لهذا النشاط بالبلاد.

الإسراع في أخذ خطوات جادة في هذا الشأن، جعل الجميع يستعد لانطلاق المنافسة غدا، 30 من سبتمبر، على استاد الخرطوم، وبشكل متاح للجماهير.

ميرفت حسين، المعلقة الرياضية السابقة، والمسؤولة الحالية عن كرة القدم النسائية في الاتحاد العام السوداني لكرة لاقدم، قالت إن دوري السيدات سينطلق بمشاركة 21 فريقا من العاصمة الخرطوم، ومدن أخرى مثل "الأبيض، كادوقلي، مدني".

وأبدت "حسين" تفاؤلها بنجاح تجربة كرة القدم النسائية، رغم بعض الصعوبات التي قد تعتريها كـ"نشاط جديد على النساء" يمارسنه في مجتمع محافظ.

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وعن زي اللاعبات في الملعب، كون السودان مجتمع محافظ، أكدت أن اللاعبات سيلتزمن بزي رياضي يراعي خصوصية السائد من الثقافة السودانية.

من جهتها قالت الناشطة النسوية ويني عمر، إن "ممارسة النساء السودانيات لكرة القدم تعد خطوة مهمة لامتلاك النساء لأجسادهن وإثبات قدرتهن على فعل ما يرغبن فيه"، وذلك نقلًا عن "العربية.

يذكر أنه عقب الثورة التي أطاحت بالرئيس المخلوع عمر البشير، حصلت 4 سيدات على حقائب وزارية في حكومة رئيس الوزراء للفترة الانتقالية، عبد الله حمدوك، من بينهن أول وزيرة خارجية في تاريخ السودان أسماء عبد الله، وولاء البوشي وزيرة الشباب والرياضة، إلى جانب حصول سيدتين على مقعدين في المجلس السيادي الانتقالي الذي يمثل سيادة البلاد.

ومن المتوقع أن تدير المباريات التي تنظمها لجنة كرة القدم للسيدات بالاتحاد السوداني لكرة القدم، 23 حكمة ساحة، يحمل بعضهن الشارة الدولية.