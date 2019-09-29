ربما هي الحل الأسهل والأسرع لكثير من الموظفين والعاملين، فلا تحتاج سوى "ماء مغلي، وبعض الحليب، أو الكريمر" وتصبح جاهزة للشرب في دقائق، عكس القهوة التركي الشهيرة.
القهوة سريعة التحضير كذلك، هي الخيار الأمثل للشباب والطلبة، وفيما يلي فوائد القهوة سريعة التحضير، بحسب موقع "هيلث لاين" الطبي.
تحسين وظائف المخ
يحسن الكافيين وظائف المخ، كما يعزز وظيفة الدماغ.
حرق الدهون
الكافيين يزيد من التمثيل الغذائي، ويساعدك على حرق المزيد من الدهون.
يقلل من الإصابة بالأمراض
تقلل القهوة من خطر الإصابة بالأمراض التنكسية العصبية، مثل الزهايمر والباركنسون.
السكري
القهوة سريعة التحضير تساعد في تقليل خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري.
الكبد
القهوة والكافيين يقللان من خطر الإصابة بأمراض الكبد مثل التليف والسرطان.
الصحة العقلية
تساعد القهوة على تقليل خطر الاكتئاب والانتحار.
كانت هذه تفاصيل خبر في يومها العالمي.. 6 فوائد للقهوة سريعة التحضير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.