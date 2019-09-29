منها البطاطا والحليب.. أطعمة ومشروبات تساعد على التخلص من تقلص العضلات

يصاب البعض بتقلص العضلات أو الشد العضلي نتيجة البقاء على وضعية معينة لفترة طويلة، وينتج ذلك عن نقص بعض المعادن، وهناك بعض الأطعمة التي تساعد على تعويض ذلك النقص، منها، كما ذكرها موقع "Daily Medical"، ما يلي:
البطاطا
من الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم، ويعتبر هذا المعدن من أهم المغذيات اللازمة للعضلات.
الموز
من أغنى الأطعمة بالبوتاسيوم، كما يحتوي على معادن أخرى تساعد على انقباض وانبساط العضلات، مثل الكالسيوم والمغنيسيوم.
الأفوكادو
مصدر رائع للبوتاسيوم هو الآخر، ويساعد تناوله على استرخاء العضلات.
الحليب
تناول كوبا من الحليب لتحصل على المغذيات المطلوبة.
البطيخ والشمام والبرتقال
من الفواكه التي توفر البوتاسيوم اللازم للعضلات.
شرب الماء
قد يحدث تقلص العضلات نتيجة الجفاف، لذلك يجب الحرص على شرب كميات كبيرة من الماء.
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