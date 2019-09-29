الشبه واضح.. ظهور نادر لابنة روبي في أول يوم مدرسة

انتشرت عبر فيس بوك، صورة، للفنانة روبي تجمعها بابنتها "طيبة"، من زوجها السابق، المخرج سامح عبد العزيز، خلال تواجدهما في المدرسة.

وظهرت "روبي"، وهي تقف بجانب ابنتها التي ترتدي "زِيّ التخرج"، والشبه بينهما واضح كما أجمع رواد السوشيال ميديا، من حيث لون الشعر الأسود والبشرة.

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وكانت آخر أعمال الفنانة روبي فيلم "حملة فرعون"، من بطولة عمرو سعد ومحمود عبد المغني وحمدي الميرغني ومحمد لطفي ورامز أمير.

انفصال روبي وزوجها

يُذكر أن روبي انفصلت عن زوجها بعد فترة قصيرة من إنجاب ابنتهما، ولم تكشف عن الأسباب وقتها، وأقامت دعوى قضائية، طالبت فيها بالخلع من زوجها سامح عبد العزيز.