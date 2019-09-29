انتشرت عبر فيس بوك، صورة، للفنانة روبي تجمعها بابنتها "طيبة"، من زوجها السابق، المخرج سامح عبد العزيز، خلال تواجدهما في المدرسة.
وظهرت "روبي"، وهي تقف بجانب ابنتها التي ترتدي "زِيّ التخرج"، والشبه بينهما واضح كما أجمع رواد السوشيال ميديا، من حيث لون الشعر الأسود والبشرة.
وكانت آخر أعمال الفنانة روبي فيلم "حملة فرعون"، من بطولة عمرو سعد ومحمود عبد المغني وحمدي الميرغني ومحمد لطفي ورامز أمير.
انفصال روبي وزوجها
يُذكر أن روبي انفصلت عن زوجها بعد فترة قصيرة من إنجاب ابنتهما، ولم تكشف عن الأسباب وقتها، وأقامت دعوى قضائية، طالبت فيها بالخلع من زوجها سامح عبد العزيز.
كانت هذه تفاصيل خبر الشبه واضح.. ظهور نادر لابنة روبي في أول يوم مدرسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.