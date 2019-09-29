"كبروا واتغير شكلهم".. ظهور أبناء هنيدي في ختام مهرجان الجونة

مفجآت عِدَّة، شهدها حفل ختام مهرجان مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، بين ظهور ثنائيات لنجوم الفن، وكذلك زوجاتهم، ولعل من أكثرها بروزا، هو ظهور الفنان محمد هنيدي مع زوجته وأولاده، وتداول صورهم رواد مواقع "السوشيال ميديا".

إطلالة أبناء هنيدي الثلاثة (فاطمة، فريدة، أحمد) الأخيرة، أظهرت كبرهم في السن، وخسروا كثيرا من وزنهم، وهو الاختلاف الذي ظهر بالمقارنة بين ظهورهم في "ختام الجونة" وبين صورة قديمة جمعتهم من قبل، وكانوا جميعا بوزن زائد.

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محمد هنيدي يظهر مع زوجته

زوجة هنيدي، عبير الأسعد، ظهرت معه خلال فعاليات مهرجان الجونة، بفساتين لامعة، رغم أنها قليلة الظهور بشكل عام في مناسبات مختلفة.

الفنان محمد هنيدي، تزوج من "عبير" في العام 1999، بعد لقاء سريع معها في منزل أحد الأصدقاء، ليقرر أن تكون شريكة حياته، وينجب منها أبنائهما الثلاثة.

مهرجان الجونة

واختتمت فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، الجمعة 27 من سبتمبر الجاري، والتي كانت قد انطلقت مساء الخميس 19 من الشهر ذاته.

وشارك بالمهرجان 12 فيلما في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة.